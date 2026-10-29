Snowboardcross, la FIS assegna a Cervinia due gare individuali di Coppa del Mondo

La FIS, Federazione Internazionale Sci e Snowboard, ha assegnato due gare individuali della Coppa del Mondo 2026-2027 di snowboardcorss a Breuil-Cervinia, che dunque ospiterà, sabato 12 e domenica 13 dicembre, la prima tappa del circuito maggiore, con doppie qualificazioni in programma venerdì 11.

Saranno 4 le tappe della Coppa del Mondo, che dopo le gare di Cervinia toccherà la Cina, la Turchia ed il Canada, nella stagione che culminerà poi a marzo 2027 con i Mondiali di Montafon, in Austria: a differenza dello scorso anno, sulla Pista 26 si disputeranno due gare maschili ed altrettante femminili.

A Cervinia una doppia gara individuale era già stata ospitata nel 2018 e nel 2022, mentre nel 2023 e nel 2025 era stata disputata una gara a squadre in luogo della seconda prova individuale: nel complesso sarà la nona volta che Cervinia sarà sede di tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross.