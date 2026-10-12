Snowboard, Anna Gasser annuncia il ritiro a marzo. I Mondiali di casa saranno l’ultimo ballo dell’icona del Big Air

Anna Gasser, popolarissima snowboarder austriaca, ha annunciato che la stagione 2026-27 sarà l’ultima della sua carriera. La trentacinquenne, due volte campionessa olimpica del Big Air, ha comunicato ufficialmente la propria decisione di ritirarsi al termine dell’inverno alle porte, affermando che i Mondiali casalinghi di Montafon 2027 rappresenteranno l’occasione migliore per chiudere la propria parabola agonistica.

“Anche se non è facile dire basta adesso, perché quando ho cominciato non c’era neppure un evento in Austria, mentre adesso ce ne sono tre! Comunque, il mio ultimo inverno non sarà una passerella. Ho ancora dei conti da regolare con alcuni tricks che non ho portato in gara. Ci ho lavorato parecchio, ma non sono sicura di mostrarli. Non voglio fare nulla di forzato e devo restare in salute. L’obiettivo principale sarà quello di fare bene nelle tappe di Coppa del Mondo di casa e, ovviamente, nei Mondiali” ha spiegato la trentacinquenne carinziana.

Classe 1991, Gasser è un’icona dello snowboard. Specialista del Big Air, disciplina della quale è stata due volte campionessa olimpica (2018, 2022), due volte campionessa del mondo (2017, 2023) e soprattutto quattro volte trionfatrice degli X-Games, il cui valore è superiore agli altri due traguardi citati (2018, 2019, 2020, 2025). Peraltro, a inizio carriera, si è tolta anche importanti soddisfazioni nello Slopestyle, compreso un successo agli X-Games.

Lo scorso anno è uscita dai Giochi di Milano Cortina 2026 a mani vuote, ottava nel Big Air e decima nello Slopestyle, ma è stata condizionata in negativo da un infortunio alla spalla. Al riguardo, l’austriaca ha spiegato quanto “sia stato frustrante non poter mostrare ciò di cui sono veramente capace”. Le è rimasta solo la soddisfazione di essere stata scelta come portabandiera, a dimostrazione di ciò che ha rappresentato per gli sport invernali austriaci.

In ottica futura, la carinziana ha già le idee chiare: “ho dei progetti, soprattutto legati a video o a documentari”. Prima, però, ci sarà l’ultimo giro di giostra. Chiudere in bellezza sarebbe la degna conclusione dell’attività agonistica di chi ha saputo essere una delle atlete-copertina dello snowboard per anni.