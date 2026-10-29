Slittino, infortunio al piede per Andrea Vötter. Tre settimane di stop per la campionessa olimpica

Brutte notizie per la nazionale italiana di slittino, impegnata in questi giorni in un raduno sul rinnovato budello di Igls, nei pressi di Innsbruck. Andrea Vötter, campionessa olimpica in carica del doppio femminile in coppia con Marion Oberhofer, si è infortunata a un piede e dovrà restare ferma per diverse settimane. Il sinistro si è verificato a causa di un singolare incidente nella parte finale della pista austriaca.

“Il mio piede è rimasto incastrato sotto una lama della slitta. Non so neppure come sia potuto accadere. Mi sono ferita appena sopra il metatarso e il taglio ha dovuto essere ricucito con alcuni punti. Fortunatamente non c’è niente di rotto” ha spiegato la trentunenne azzurra alla testata sudtirolese SportNews, che ha riportato la notizia dell’infortunio una volta che gli atleti sono ritornati dallo stage di allenamento svolto pochi chilometri più a nord.

I tempi di recupero sono quantificati in due o tre settimane. Teoricamente, la presenza nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo non dovrebbe essere a rischio. L’ouverture è prevista a Winterberg, in Germania, il 28 e 29 novembre. Tuttavia non si affronterà un avvicinamento ideale all’opening del massimo circuito 2026-27. “Non potrò allenarmi affatto, purtroppo. Difatti io e Marion [Oberhofer, ndr] non potremo partecipare al prossimo raduno della nazionale, che si svolgerà a Sigulda”.

Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha comunque spiegato “di essere ottimista. Sicuramente non potrà allenarsi sulla slitta, ma sono certo che sarà in grado di gestire al meglio la situazione. L’infortunio non le impedirà di mantenere la forma atletica lavorando in palestra”.

La speranza è che la ferita guarisca nei tempi indicati e non vi siano complicazioni. Se così dovesse essere, allora Vötter/Oberhofer saranno regolarmente della partita a Winterberg. Verosimilmente anche con una condizione adeguata per essere competitive. Non resta che attendere l’evoluzione dei fatti.