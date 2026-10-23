Slittino, i convocati dell’Italia per il secondo raduno stagionale: azzurri al lavoro ad Igls

Secondo raduno stagionale per la Nazionale italiana di slittino: dopo il collegiale di Lillehammer gli azzurri saranno al lavoro ad Igls, in Austria, dal 26 al 29 ottobre: il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato 19 atleti, dei quali 13 della Squadra A e 6 della Squadra Junior.

I 13 azzurri della Squadra A convocati sono Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Leon Felderer, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Verena Hofer, Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Nadia Falkensteiner, Annalena Huber e Nina Zoeggeler.

I 6 azzurrini della Squadra Junior, seguiti dai tecnici Kevin Fischnaller e David Schwarz, invece, saranno Leon Haselrieder, Philipp Brunner, Leo Hinteregger, Manuel Weissensteiner, Katharina Sofie Kofler ed Alexandra Oberstolz.

Il 30 ed il 31 ottobre, infine, sotto la guida dei tecnici Christian Oberstolz, Kevin Fischnaller e Sandra Robatscher, si raduneranno 7 atleti del gruppo giovanile, ovvero Benjamin Oberhuber, Maximilian Winkler, Tamara Oberstolz, Theresa Maria Seehauser, Mirjam Stampfl, Johanna Unterkircher ed Anna Winkler.