Slittino, i convocati dell’Italia per il raduno di Sigulda: prosegue il lavoro in vista della Coppa del Mondo

Dopo il raduno di Igls, in Austria, nel corso del quale però si è infortunata Andrea Voetter, l’Italia dello slittino proseguirà la preparazione verso l’inizio della Coppa del Mondo con il raduno di Sigulda, in Lettonia, in programma da martedì 3 a domenica 8 novembre.

Il direttore tecnico dell’Italia, Armin Zoeggeler, ha convocato sedici azzurri, pescando sia dalla Squadra A che da quella Junior: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Verena Hofer, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Nina Zöggeler, Katharina Sofie Kofler ed Alexandra Oberstolz.

A seguire il gruppo azzurro, assieme al DT, saranno i tecnici Klaus Kofler, Oswald Hselrieder, Christian Oberstolz, David Schwarz, Wilfried Huber ed Anna Gottardi: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 si disputerà tra il 27 ed il 29 novembre a Winterberg, in Germania.

Il resto delle squadre giovanili, invece, sarà al lavoro a Maranza ed Igls: il 2 e 3 novembre in Val Pusteria sono attesi Maximilian Winkler, Johanna Unterkircher e Mirjam Stampfl, che poi si uniranno in Austria dal 4 al 6 novembre a Leo Hinteregger, Benjamin Oberhuber, Tamara Oberstolz, Anna Winkler e Theresa Maria Seehauser. A seguire gli azzurrini saranno Kevin Fischnaller e Sandra Robatscher.