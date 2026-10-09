Skateboard: Mazzara, Marin e Tomé promossi ai quarti dei Mondiali nel park

Ad Asuncion (Paraguay) si stanno disputando i World Skate Games, evento multisportivo riservato all’universo degli sport rotellistici e al cui interno si svolgono i Mondiali di skateboard, disciplina presente anche alle Olimpiadi. Ad aprire la rassegna iridata sono state le qualificazioni del park, dove gli azzurri si sono ben distinti e sono riusciti a terminare nelle prime 32 posizioni, meritandosi così la qualificazione ai quarti di finale.

Alessandro Mazzara ha superato il taglio al nono posto con 72.00 punti, si sono meritati l’approdo al turno successivo anche Guglielmo Marin (22mo) e Rafael Tomé (23mo). Eliminati i giovani debuttanti Mattia Murroni (47mo) e Francesco Uguccioni (49mo), ma anche due nomi di spessore come Ivan Federico (43mo) e Alex Sorgente (73mo, è in ripresa da un infortunio).

Fuori anche Greta Samaritani in campo femminile. La giornata del venerdì sarà dedicata al completamento dei quarti di finale e alle semifinali, poi nel weekend si assegneranno i titoli. Settimana prossima spazio allo street, altra disciplina che gode della ribalta a cinque cerchi.