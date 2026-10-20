Skateboard, doppio oro per il Giappone ai Mondiali nello street. Nessun azzurro ai quarti

Ad Asuncion, in Paraguay, si sono disputati i Mondiali 2026 di skateboard: lo street è stato protagonista dall’11 al 18 ottobre, con la rassegna iridata che, oltre alle medaglie, ha assegnato anche punti importanti per il ranking olimpico in vista di Los Angeles 2028.

Nel settore maschile oro per il nipponico Ginwoo Onodera, che in finale si impone con lo score di 182.26, battendo il sudcoreano Juni Kang, d’argento a quota 179.32, mentre la medaglia di bronzo va all’altro giapponese Taiga Nagai, terzo con il punteggio di 166.18. In casa Italia sfiora soltanto l’approdo ai quarti di finale, riservato ai migliori 40, l’azzurro Andrea Lembo, 47° nelle eliminatorie, mentre Agustin Aquila si classifica 106°.

Nel comparto femminile titolo iridato per la nipponica Yumeka Oda, vittoriosa con il punteggio di 170.94, davanti all’australiana Chloe Covell, alla piazza d’onore a quota 167.97, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altra giapponese Coco Yoshizawa, terza con lo score di 159.26. Appena fuori dai quarti di finale le due italiane al via: 49° posto per Irene Panzavolta, 60ma piazza per Gaia Urbinati.