Skate Canada 2026: Pereira-Michaud avanti dopo lo short con il nuovo personale. Caldara-Maglio fuori dalla top 5

Favori del pronostico rispettati in occasione dello short program delle coppie d’artistico, segmento valido per Skate Canada 2026, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in corso d svolgimento questa settimana sul ghiaccio di Kelowna. A comandare le operazioni dopo una prova senza sbavature sono stati i padroni di casa Lia Pereira-Trennt Michaud, capaci di stampare un corto sopra i 76 punti.

Performance rasente la perfezione quella dei canadesi, i quali hanno aperto la performance con un triplo twist (livello 4), per poi ruotare il triplo toeloop in parallelo ed eseguire il sollevamento del gruppo tre (livello 4). Dopo il triplo twist lanciato, anche questo ben eseguito, i nordamericani hanno passato in rassegna la spirale, la serie di passi e la trolla side by side, raccogliendo anche in questi casi il massimo del livello.

Con il miglior riscontro in termini di components gli atleti si sono spinti fino al 77.06 (43.75, 33.31), polverizzando così il loro personal best precedente. A sette punti di distanza si sono piazzati invece i diretti rivali, gli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, secondi con 70.23 (38.70, 31.62) perdendo qualcosa nel triplo salchow, portato a casa con qualche patema. Lontanissimi poi gli altri canadesi Ava Kemp-Yonhatan Elizarov, terzi con 64.94 (36.06, 28.88) viziando il proprio corto con un atterraggio non irresistibile nel triplo lutz lanciato.

Da citare poi quanto fatto dal binomio azzurro formato a Irma Caldara-Riccardo Maglio, attualmente settimi con 58.10 (31.68, 26.42) frenando la loro corsa nelle battute iniziali a causa di tre incertezze nel doppio axel, nel triplo twist (livello 3) e nel triplo lutz lanciato. Ma ci sono ampie, per non dire ampissime possibilità di attaccare la top 5 nel segmento più lungo. Se non qualcosa di più.

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