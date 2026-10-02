Six Kings Slam 2026: svelato il tabellone, Sinner penalizzato rispetto ad Alcaraz e Djokovic. Montepremi faraonico

Il Six Kings Slam 2026 dovrebbe andare in scena sul cemento indoor di Riad (Arabia Saudita) dal 21 al 24 ottobre. Il condizionale è d’obbligo, considerando la complessa situazione geopolitica dell’area mediorientale, da monitorare giorno dopo giorno, ma intanto è stato svelato il tabellone del prestigioso torneo di esibizione, che garantisce un montepremi da sei milioni di dollari al vincitore (tutti i partecipanti avranno diritto a un gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari).

Jannik Sinner ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione e punterà a difendere il titolo, anche se il fuoriclasse altoatesino non gioca dallo scorso 12 luglio (quando vinse la finale di Wimbledon) e permangono i dubbi sulla data del suo effettivo rientro agonistico, che potrebbe già avvenire in occasione dell’imminente Masters 1000 di Shanghai. Il campione in carica incomincerà la propria avventura ai quarti di finale, affrontando l’australiano Alex de Minaur.

In caso di successo al primo turno, Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic in semifinale. Il serbo è stato già promosso, alla pari dello spagnolo Carlos Alcaraz, perché sono i due giocatori che hanno vinto il maggior numero di Slam tra i partecipanti e dunque sono stati esentati dal quarto di finale. Alcaraz attenderà in semifinale chi avrà la meglio nella sfida tra il tedesco Alexander Zverev (attuale numero 2 del ranking ATP) e lo statunitense Taylor Fritz.

TABELLONE SIX KINGS SLAM

QUARTI DI FINALE

Jannik Sinner vs Alex de Minaur

Alexander Zverev vs Taylor Fritz

SEMIFINALI

Carlos Alcaraz vs Zverev/Fritz

Novak Djokovic vs Sinner/de Minaur