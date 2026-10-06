Six Kings Slam 2026: Jannik Sinner dà forfait, annunciato il suo sostituto a Riad

Sarà Learner Tien a prendere il posto del numero uno al mondo Jannik Sinner nel cast del Six Kings Slam 2026, prestigioso torneo di esibizione che si terrà sul veloce indoor di Riad da mercoledì 21 a sabato 24 ottobre. Il forfait dell’azzurro, che ha annunciato quest’oggi la fine anticipata della sua stagione, consentirà al giovane tennista americano di fare il suo debutto nella ricca kermesse in Arabia Saudita.

Ricordiamo che gli organizzatori del Six Kings Slam mettono in palio un montepremi da sei milioni di dollari al vincitore, ma ogni partecipante ha diritto ad un gettone di presenza che ammonta a 1,5 milioni di dollari. Tien sostituirà dunque il vincitore delle prime due edizioni del Six Kings Slam e dovrebbe esordire al primo turno contro Alex De Minaur mercoledì 21 ottobre.

In realtà anche l’australiano rischia di saltare la trasferta a Riad dopo essersi ritirato oggi per un problema fisico dalla finale dell’ATP 500 di Pechino. Nei prossimi giorni vedremo se arriverà il forfait ufficiale del 27enne aussie e a quel punto come verrà ricomposto il tabellone della manifestazione, in attesa di capire chi sarà eventualmente la riserva pronta a subentrare. Gli altri partecipanti al via del Six Kings Slam 2026 sono Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz.