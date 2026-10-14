Tennis
Six Kings Slam rinviato: cambiano le date del ricco evento di esibizione. Motivi, nuovo calendario e partecipanti
Il Six Kings Slam si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riad (Arabia Saudita), ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l’evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
Nelle scorse settimane era stata comunicata la rinuncia da parte di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, costretto a dare forfait a causa del problema al ginocchio che lo sta tenendo fuori dalla vittoria a Wimbledon, conseguita lo scorso 12 luglio. Il tabellone era già stato comunicato: il vincitore del match tra il tedesco Alexander Zverev (prossimo numero 1 del mondo) e lo statunitense Taylor Fritz incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale, mentre chi avrà la meglio tra l’australiano Alex de Minaur e lo statunitense Learner Tien si meriterà l’incrocio con il serbo Novak Djokovic.
Ricordiamo che al momento l’aeroporto internazionale di Riad è ancora chiuso dopo un attacco missilistico e la situazione non è delle più semplici, dunque il rinvio si è reso inevitabile. Al vincitore del torneo è assicurato un montepremi di sei milioni di dollari, mentre ogni partecipante beneficia di un gettone pari a 1,5 milioni di dollari. Se il torneo, trasmesso in diretta da Netflix, si riuscirà a disputare a fine dicembre, potrebbe diventare un buon avvicinamento agli Australian Open, primo Slam della prossima stagione.