Sinner sicuro di perdere il n.1 a favore di Zverev: le settimane esatte in cui potrà succedere

L’annuncio della chiusura anticipata della stagione ha portato in dote la certezza che Jannik Sinner non sarà più il numero 1 del mondo e che perderà la vetta del ranking ATP entro la conclusione di questa annata agonistica. A causa dei problemi al ginocchio destro, che lo hanno attanagliato dopo la vittoria conseguita a Wimbledon lo scorso 12 luglio, il fuoriclasse altoatesino non avrà la possibilità di tornare in campo nelle prossime settimane e si concentrerà su un ciclo di terapie all’articolazione.

Dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, maturata lo scorso 28 maggio, l’azzurro ha disputato solo le sette partite che lo hanno portato a difendere il titolo sui sacri prati londinesi. La rinuncia alla trasferta americana (con tanto gli US Open) e agli appuntamenti cinesi, fermandosi poi del tutto fino al 2027, hanno eroso la sua posizione nella graduatoria internazionale e, a breve, arriverà l’annunciato sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev.

Al momento, Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.000 punti ed è inseguito dal teutonico (9.720). Il 25enne scarterà 50 punti per il terzo turno raggiunto dodici mesi al Masters 1000 di Shanghai e poi dovrà scontare tre cambiali pesantissime, che non potrà onorare: 500 punti per il trionfo a Vienna, 1.000 per l’affermazione a Parigi e 1.500 per l’apoteosi da imbattuto alle ATP Finals. Il nostro portacolori si vedrà privato di 3.050 punti in maniera progressiva e scivolerà a 7.950 punti quando finirà l’anno.

Zverev scarterà 50 punti in Cina, 330 in Austria, 400 in Francia e 200 a Torino: un totale di 980 punti che lo farebbe scendere a 8.740 punti anche se dovesse sempre collezionare degli zero nei prossimi appuntamenti. Jannik Sinner sarà in testa al ranking ATP almeno fino a domenica 1° novembre, giorno della finale di Vienna.

A seguire, prima o poi, toccherà a Zverev: il tedesco balzerà in testa alla graduatoria, per la prima volta in carriera, o lunedì 2 novembre (se riuscirà a totalizzare 490 punti tra Shanghai e Vienna), o lunedì 9 novembre (dopo il Masters 1000 di Parigi) in avvicinamento alle ATP Finals (15-22 novembre).