“Sinner deve interrompere gli allenamenti dopo 10 minuti”, una fonte spagnola lancia l’allarme

L’ultimo incontro ufficiale disputato da Jannik Sinner risale a domenica 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon: quasi tre mesi fa si impose sui sacri prati londinesi, regolando in rimonta il tedesco Alexander Zverev e difendendo il titolo sull’erba più famosa del mondo. Considerando anche lo stop dopo la cocente eliminazione rimediata al secondo turno del Roland Garros (il 28 maggio, per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo), l’azzurro ha disputato soltanto sette incontri in quattro mesi.

Il numero 1 del mondo ha comunicato che non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, in programma sul cemento della località cinese dal 7 al 18 ottobre: l’infiammazione ai tendini del ginocchio destro sta mettendo l’azzurro a durissima prova e lo sta fortemente debilitando, il rientro non avverrà eventualmente prima del Six Kings Slam (torneo di esibizione previsto a Riad dal 21 al 24 ottobre) e il primo incontro ufficiale sarebbe, nel caso, al torneo ATP 500 di Vienna (dal 26 ottobre).

Negli ultimi mesi sono state frequenti le visite al J Medical di Torino, dove si è curato sotto la guida di esperti fidati, senza voler forzare i tempi per il rientro. Ormai tre settimane fa è tornato ad allenarsi a tutti gli effetti a Montecarlo: il suo percorso è ripartito il 14 settembre, ma il rientro continua a essere posticipato. Nella giornata di ieri ha fatto visita a un clinica di Lione, dove è stato ricevuto dal chirurgo Bertand Sonnery-Cottet, considerato uno specialista di fama assoluta in ambito ortopedico e medico di fiducia della Juventus (ha operato Thuram e Locatelli negli ultimi mesi).

Dalla Spagna giungono novità interessanti, riportate da Marca, la testata iberica di riferimento in campo sportivo: “Nel tentativo di tornare ad allenarsi a Montecarlo, era costretto a interrompere gli allenamenti dopo soli 10 minuti”. Jannik Sinner avrebbe dunque faticato durante le sessione svolte nel Principato, fermandosi dopo un breve lasso di tempo? Questo potrebbe essere il motivo che lo ha indotto a rinunciare alla trasferta in Cina e a proseguire il lavoro di recupero con la massima premura.