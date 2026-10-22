Sinner da quasi 80 partite l’anno nel 2023-2024. Trend in picchiata nell’ultimo biennio

Jannik Sinner ha concluso la stagione lo scorso 12 luglio, quando trionfò a Wimbledon: dopo aver difeso il titolo sui sacri prati londinesi, il fuoriclasse altoatesino non è più sceso in campo a causa di un problema al ginocchio destro e ha recentemente comunicato che non giocherà più in questa annata agonistica, dando appuntamento al 2027. L’auspicio è di ritrovarlo agli Australian Open in buone condizioni fisiche, in modo da tornare a fare sognare gli appassionati italiani.

L’attuale numero 1 del mondo (nelle prossime settimane verrà superato dal tedesco Alexander Zverev) si è reso protagonista di un 2026 a due facce: la grandissima primavera con la vittoria di cinque Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) e l’apoteosi nello Slam sull’erba più prestigiosa del mondo sono stati gli acuti, ma il ko al secondo turno del Roland Garros e il lungo stop per infortunio hanno rappresentato dei bassi importanti.

Jannik Sinner ha giocato 47 partite in questa stagione, raccogliendo 44 vittorie e 3 sconfitte (contro il serbo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, contro il ceco Jakub Mensik ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sulla terra rossa di Parigi). Nei fatti, l’azzurro ha giocato cinque mesi a tutto gas, poi ha disputato le sette partite di Wimbledon e ha dovuto abbassare la serranda.

Il fuoriclasse altoatesino si è cimentato in 17 incontri in meno rispetto allo scorso anno, quando scese in campo in 64 occasioni ufficiali: bilancio di 58 successi e 6 sconfitte, in bacheca gli Australian Open, Wimbledon e le ATP Finals, oltre al Masters 1000 di Parigi e agli ATP 500 di Pechino e Vienna. Nel 2025 si dovette fermare per tre mesi a causa della sospensione per la positività al Clostebol, dunque non giocò dal trionfo di Melbourne fino agli Internazionali d’Italia.

Il computo delle partite disputate nell’ultimo biennio è decisamente inferiore rispetto agli impegni avuti nelle annate 2023 e 2024: in quelle stagioni, senza particolari problematiche e senza stop di rilievo, giocò sempre 79 partite, con saldi di 64-15 e 73-6. Tornando più indietro, annotiamo 63 incontri nel 2022, 71 nel 2021, 30 nel 2020 (la pandemia incise parecchio).