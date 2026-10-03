Sinner avvistato a Lione: aumentano i dubbi sul rientro

Jannik Sinner è stato avvistato a Lione, secondo quanto riportato su X da un account gestito da fans, che hanno postato una foto con una tifosa, geolocalizzata poi nelle vicinanze del Centre Orthopedique Santy: l’azzurro potrebbe trovarsi nella città francese per un ulteriore controllo al ginocchio prima di volare a Shanghai.

Si tratta della clinica in cui opera il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, noto chirurgo ortopedico, specializzato nelle lesioni ai legamenti del ginocchio e nei traumi sportivi, che in passato ha seguito anche molti calciatori, tra i quali il transalpino Kylian Mbappé, e che è stato ribattezzato “Dottor Miracolo“.

La visita dell’azzurro al centro di Lione, non molto distante dal Principato di Monaco dove Sinner risiede e si è allenato negli ultimi giorni, apre a due possibilità: si tratta di un ulteriore controllo per eccesso di prudenza prima del ritorno in campo a Shanghai, oppure c’è ancora qualcosa che non va ed il rientro dell’italiano slitterà ulteriormente? Tra pochi giorni avremo la risposta all’interrogativo.

IL MEDICO INCONTRATO DA SINNER (NEL SECONDO TWEET)