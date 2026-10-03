Tennis
Sinner avvistato a Lione: aumentano i dubbi sul rientro
Jannik Sinner è stato avvistato a Lione, secondo quanto riportato su X da un account gestito da fans, che hanno postato una foto con una tifosa, geolocalizzata poi nelle vicinanze del Centre Orthopedique Santy: l’azzurro potrebbe trovarsi nella città francese per un ulteriore controllo al ginocchio prima di volare a Shanghai.
Si tratta della clinica in cui opera il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, noto chirurgo ortopedico, specializzato nelle lesioni ai legamenti del ginocchio e nei traumi sportivi, che in passato ha seguito anche molti calciatori, tra i quali il transalpino Kylian Mbappé, e che è stato ribattezzato “Dottor Miracolo“.
La visita dell’azzurro al centro di Lione, non molto distante dal Principato di Monaco dove Sinner risiede e si è allenato negli ultimi giorni, apre a due possibilità: si tratta di un ulteriore controllo per eccesso di prudenza prima del ritorno in campo a Shanghai, oppure c’è ancora qualcosa che non va ed il rientro dell’italiano slitterà ulteriormente? Tra pochi giorni avremo la risposta all’interrogativo.
IL MEDICO INCONTRATO DA SINNER (NEL SECONDO TWEET)
He’s there to see Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, specialist in knee surgeries. pic.twitter.com/JBkcEDu79I
— ye (@YeKregistration) October 2, 2026