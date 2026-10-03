Sinner ai box da 3 mesi: Zverev ad un passo dal sorpasso per il n.1 del ranking ATP

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP dallo scorso 13 aprile, dopo aver sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e averlo superato al comando della graduatoria internazionale. Il fuoriclasse altoatesino gode dello status di numero 1 del mondo da 25 settimane consecutive e ha toccato quota 91 settimane complessive da leader del panorama globale, considerando il suo primo regno (dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025) e un intermezzo prima delle ultime ATP Finals (3-9 novembre).

Il 25enne non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 12 luglio, quando si impose nella finale di Wimbledon contro il tedesco Alexander Zverev, poi ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio che lo sta costringendo a un lungo stop: dopo aver rinunciato ai Masters 1000 sul cemento statunitense e agli US Open, il nostro portacolori ha saltato anche il torneo ATP 500 di Pechino e oggi ha comunicato che non lo vedremo all’opera al Masters 1000 di Shanghai, che si disputerà sul cemento cinese dal 7 al 18 ottobre.

Jannik Sinner è ormai fermo da tre mesi e non tornerà in campo prima del Six Kings Slam (torneo di esibizione a Riad, dal 21 al 24 ottobre), mentre il primo match ufficiale non verrà disputato prima del 26 ottobre, quando scatterà l’ATP 500 di Vienna. Vista la lunga assenza, lo status di numero 1 del mondo è fortemente a rischio: al momento l’azzurro svetta con 11.000 punti all’attivo ed è inseguito da Zverev, fermo a quota 9.670 e impegnato all’ATP 500 di Pechino. Se il tedesco dovesse vincere il torneo in corso di svolgimento, allora volerebbe a quota 10.120 e si metterebbe in corsia di sorpasso.

Sinner e Zverev hanno una cambiale da 50 punti a Shanghai, se il teutonico vincerà anche quel torneo allora si isserà a quota 11.070 punti e dunque sopravanzerà il nostro portacolori (10.950). Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo dopo Shanghai soltanto se Zverev non vincerà entrambi i tornei in Cina. In caso di mancata doppia affermazione, il campione del Roland Garros e degli US Open si avvicinerebbe sensibilmente, ma resterebbe numero 2 del mondo.

Tutto verrebbe rimandato ai successivi tornei: Sinner ha ingenti cambiali (500 punti a Vienna, 1.000 a Parigi e 1.500 alle ATP Finals), mentre Zverev difende meno punti (330 a Vienna, 400 a Parigi e 200 alle Finals). Il tedesco è ora chiaramente favorito per chiudere l’anno da numero 1 del mondo.