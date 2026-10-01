Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale: sconfitti Mochizuki/Watanabe

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Tokyo. La coppia azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, supera il primo turno al termine di una sfida estremamente equilibrata, risolta soltanto nei momenti decisivi: 7-6(1), 7-6(2) il punteggio finale contro il duo giapponese formato da Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe (wild card), al termine di un’ora e 40 minuti di gioco.

Gli italiani partono con qualche difficoltà e cedono immediatamente il servizio, ma la reazione è tempestiva. Bolelli e Vavassori ritrovano subito ritmo e solidità, piazzando il controbreak che ristabilisce l’equilibrio. Da quel momento, entrambe le coppie difendono con grande attenzione i propri turni di battuta, senza concedere ulteriori occasioni fino al 6-6. Il primo set si decide così al tie-break, dove gli azzurri cambiano marcia: concentrazione, qualità negli scambi e maggiore incisività permettono a Bolelli e Vavassori di imporsi nettamente per 7 punti a 1.

Il copione non cambia nella seconda frazione. Il set procede ancora una volta sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due coppie capace di trovare l’allungo decisivo nei game regolamentari. Si arriva quindi a un nuovo tie-break, nel quale l’esperienza e l’affiatamento della coppia italiana tornano a fare la differenza. Bolelli e Vavassori gestiscono con autorità i momenti chiave e chiudono per 7 punti a 2, mettendo definitivamente le mani sulla partita.

Un successo prezioso, dunque, per “Bole e Wave”, che conquistano l’accesso ai quarti di finale e aggiungono punti importanti alla loro rincorsa verso la qualificazione alle Nitto ATP Finals. Per conoscere i prossimi avversari degli azzurri bisognerà attendere l’esito della sfida tra Johnson/Rikl e Polmans/Zielinski.