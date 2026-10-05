Silvio Baldini: “Dedico la vittoria ai miei giocatori, sono straordinari e meritano queste soddisfazioni”

Fatica a trattenere l’emozione ai microfoni di Rai 2 HD il commissario tecnico Silvio Baldini: a Pescara l’Italia vince contro la Polonia per 6-2 e conquista il primo posto nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, staccando il pass per la fase finale della manifestazione continentale.

La gioia del CT azzurro: “Sono ragazzi speciali, sono straordinari e meritano queste soddisfazioni. Hanno fatto 15 giorni veramente da grandi professionisti, nessuno si è risparmiato nella prima settimana a cercare la fatica e poi, dopo la partita dell’altra sera vinta al novantacinquesimo, era proprio destino che fare gol all’ultimo minuto oggi li avrebbe aiutati a esprimersi meglio, quindi dobbiamo ringraziare sempre le nostre stelle, che sono sempre dalla nostra parte“.

Stadio pieno a Pescara per spingere gli azzurrini: “Avevo detto ‘Vedrete che stasera conoscerete un posto che magari a tanti di voi è sconosciuto, dove esiste la magia, dove la gente vi trascinerà a fare una grande prestazione’. Sembrava strano, ma hanno fatto 6 gol. Dedico la vittoria ai miei giocatori, sono troppo belli“.