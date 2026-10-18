Si chiude in anticipo il 2026 di Joao Fonseca: “Non sono nelle condizioni di competere al livello che vorrei”

Non accennano, per il momento, a risolversi i problemi fisici che hanno costretto Joao Fonseca negli ultimi mesi alla sola presenza nel fine settimana di Coppa Davis con la propria nazionale. L’ultima partita giocata dal brasiliano nel circuito ATP risale infatti al torneo di Cincinnati dello scorso mese di agosto.

Il giovane sudamericano, classe 2006, ha deciso, in accordo con il suo staff, di optare per la fine anticipata della stagione per concentrarsi sul pieno recupero fisico. Fonseca ha annunciato la scelta attraverso un video sui propri canali social.

L’annuncio della fine anticipata della stagione: “Come molti di voi sanno, ho scelto di non partecipare alla tournée asiatica per concentrarmi al 100% sul mio recupero. L’obiettivo era tornare in tempo per difendere il titolo a Basilea e chiudere l’anno al Master 1000 di Parigi. Tuttavia, io e il mio team ci siamo resi conto che non sono ancora nelle condizioni ideali per competere al livello che vorrei e che non c’è bisogno di affrettare il rientro”.

L’appuntamento per il nuovo anno e il ringraziamento ai tifosi: “Abbiamo, di conseguenza, deciso di dare priorità al recupero e di concentrarci sulla programmazione per il 2027. Grazie per il vostro costante affetto e sostegno durante tutto l’anno. Ci vediamo presto in campo”.