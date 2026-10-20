Short track, World Tour Vancouver 2026: programma, orari, tv, streaming

Dal 23 al 25 ottobre torna in scena il World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Vancouver, in Canada, riprende il cammino dei “pattini veloci” nel massimo circuito internazionale. Messe alle spalle l’avventura olimpica di Milano Cortina, si riparte e gli pattinatori vorranno rispondere presente.

L’Italia si prepara ad affrontare il nuovo ciclo quadriennale con una squadra rinnovata e alcune assenze di rilievo. Non saranno infatti presenti Arianna Fontana, ancora indecisa sul prosieguo della propria carriera agonistica, e Pietro Sighel, che ha scelto di orientarsi verso una programmazione stagionale meno impegnativa. Le loro assenze offriranno l’opportunità ad altri atleti di mettersi in luce e ritagliarsi un ruolo di primo piano nel gruppo azzurro.

Saranno dieci i pattinatori italiani impegnati nella tappa di Vancouver: Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti comporranno il gruppo femminile, mentre il settore maschile potrà contare su Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser. A completare la delegazione ci saranno quattro riserve, pronte a subentrare in caso di necessità: Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri.

La prima tappa del World Tour di short track, in programma dal 23 al 25 ottobre, andrà in scena sull’anello di ghiaccio di Vancouver (Canada). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire in streaming interamente canale YouTube della ISU e per la sessione serale di sabato 24 e domenica 25 ottobre su Discovery+ e su HBO Max.

WORLD TOUR SHORT TRACK VANCOUVER 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

18:00 Donne 500 metri – Turni preliminari

18:21 Uomini 500 metri – Turni preliminari

19:06 Donne 1000 metri – Turni preliminari

19:34 Uomini 1000 metri – Turni preliminari

20:29 Uomini 1500 metri – Batterie

22:15 Donne 500 metri – Batterie

22:39 Uomini 500 metri – Batterie

23:18 Donne 1000 metri – Batterie

23:50 Uomini 1000 metri – Batterie

00:37 (sabato 24) Donne 1500 metri – Quarti di finale

01:17 (sabato 24) Uomini 1500 metri – Quarti di finale

02:12 (sabato 24) Donne Staffetta 3000 m – Quarti di finale

02:51 (sabato 24) Uomini Staffetta 5000 m – Quarti di finale

03:42 (sabato 24) Staffetta mista a squadre 2000 m – Quarti di finale

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Sessione diurna

20:00 Uomini 500 metri – Ripescaggi (batterie)

20:15 Donne 1000 metri – Ripescaggi (batterie)

20:27 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (batterie)

21:02 Uomini 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

21:20 Donne 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

21:44 Uomini 500 metri – Ripescaggi (semifinali)

22:06 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

22:31 Donne 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)

22:47 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)

23:14 Staffetta mista a squadre 2000 m – Semifinale

Sessione serale

01:05 (domenica 25) Uomini 500 metri – Quarti di finale

01:18 (domenica 25) Donne 1000 metri – Quarti di finale

01:35 (domenica 25) Uomini 500 metri – Semifinale

01:59 (domenica 25) Donne 1000 metri – Semifinale

02:08 (domenica 25) Uomini 500 metri – Finale B

02:13 (domenica 25) Uomini 500 metri – Finale

02:26 (domenica 25) Donne 1000 metri – Finale B

02:32 (domenica 25) Donne 1000 metri – Finale

02:58 (domenica 25) Uomini 1500 metri – Semifinale

02:17 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Semifinale

02:48 (domenica 25, ora solare) Uomini 1500 metri – Finale B

02:55 (domenica 25, ora solare) Uomini 1500 metri – Finale

03:09 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Finale B

03:18 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Finale

03:36 (domenica 25, ora solare) Uomini Staffetta 5000 m – Semifinale

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Sessione diurna

19:45 Donne 500 metri – Ripescaggi (batterie)

19:54 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (batterie)

20:29 Donne 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

20:47 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

21:11 Donne 500 metri – Ripescaggi (semifinali)

21:33 Donne 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

22:03 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)

22:19 Donne 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)

Sessione serale

00:05 (lunedì 26) Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale B

00:11 (lunedì 26) Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale

00:43 (lunedì 26) Donne 500 metri – Quarti di finale

00:56 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Quarti di finale

01:13 (lunedì 26) Donne 500 metri – Semifinale

01:36 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Semifinale

01:45 (lunedì 26) Donne 500 metri – Finale B

01:50 (lunedì 26) Donne 500 metri – Finale

02:04 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Finale B

02:09 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Finale

02:21 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Semifinale

02:59 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Finale B

03:06 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Finale

03:19 (lunedì 26) Uomini Staffetta 5000 m – Finale B

03:30 (lunedì 26) Uomini Staffetta 5000 m – Finale

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK VANCOUVER 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU; Discovery+ e HBO Max (per sessioni serali di sabato 24 e domenica 25 ottobre)