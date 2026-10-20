Short Track
Short track, World Tour Vancouver 2026: programma, orari, tv, streaming
Dal 23 al 25 ottobre torna in scena il World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Vancouver, in Canada, riprende il cammino dei “pattini veloci” nel massimo circuito internazionale. Messe alle spalle l’avventura olimpica di Milano Cortina, si riparte e gli pattinatori vorranno rispondere presente.
L’Italia si prepara ad affrontare il nuovo ciclo quadriennale con una squadra rinnovata e alcune assenze di rilievo. Non saranno infatti presenti Arianna Fontana, ancora indecisa sul prosieguo della propria carriera agonistica, e Pietro Sighel, che ha scelto di orientarsi verso una programmazione stagionale meno impegnativa. Le loro assenze offriranno l’opportunità ad altri atleti di mettersi in luce e ritagliarsi un ruolo di primo piano nel gruppo azzurro.
Saranno dieci i pattinatori italiani impegnati nella tappa di Vancouver: Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti comporranno il gruppo femminile, mentre il settore maschile potrà contare su Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser. A completare la delegazione ci saranno quattro riserve, pronte a subentrare in caso di necessità: Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri.
La prima tappa del World Tour di short track, in programma dal 23 al 25 ottobre, andrà in scena sull’anello di ghiaccio di Vancouver (Canada). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire in streaming interamente canale YouTube della ISU e per la sessione serale di sabato 24 e domenica 25 ottobre su Discovery+ e su HBO Max.
WORLD TOUR SHORT TRACK VANCOUVER 2026
Venerdì 23 ottobre (orari italiani)
18:00 Donne 500 metri – Turni preliminari
18:21 Uomini 500 metri – Turni preliminari
19:06 Donne 1000 metri – Turni preliminari
19:34 Uomini 1000 metri – Turni preliminari
20:29 Uomini 1500 metri – Batterie
22:15 Donne 500 metri – Batterie
22:39 Uomini 500 metri – Batterie
23:18 Donne 1000 metri – Batterie
23:50 Uomini 1000 metri – Batterie
00:37 (sabato 24) Donne 1500 metri – Quarti di finale
01:17 (sabato 24) Uomini 1500 metri – Quarti di finale
02:12 (sabato 24) Donne Staffetta 3000 m – Quarti di finale
02:51 (sabato 24) Uomini Staffetta 5000 m – Quarti di finale
03:42 (sabato 24) Staffetta mista a squadre 2000 m – Quarti di finale
Sabato 24 ottobre (orari italiani)
Sessione diurna
20:00 Uomini 500 metri – Ripescaggi (batterie)
20:15 Donne 1000 metri – Ripescaggi (batterie)
20:27 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (batterie)
21:02 Uomini 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)
21:20 Donne 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)
21:44 Uomini 500 metri – Ripescaggi (semifinali)
22:06 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)
22:31 Donne 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)
22:47 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)
23:14 Staffetta mista a squadre 2000 m – Semifinale
Sessione serale
01:05 (domenica 25) Uomini 500 metri – Quarti di finale
01:18 (domenica 25) Donne 1000 metri – Quarti di finale
01:35 (domenica 25) Uomini 500 metri – Semifinale
01:59 (domenica 25) Donne 1000 metri – Semifinale
02:08 (domenica 25) Uomini 500 metri – Finale B
02:13 (domenica 25) Uomini 500 metri – Finale
02:26 (domenica 25) Donne 1000 metri – Finale B
02:32 (domenica 25) Donne 1000 metri – Finale
02:58 (domenica 25) Uomini 1500 metri – Semifinale
02:17 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Semifinale
02:48 (domenica 25, ora solare) Uomini 1500 metri – Finale B
02:55 (domenica 25, ora solare) Uomini 1500 metri – Finale
03:09 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Finale B
03:18 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Finale
03:36 (domenica 25, ora solare) Uomini Staffetta 5000 m – Semifinale
Domenica 25 ottobre (orari italiani)
Sessione diurna
19:45 Donne 500 metri – Ripescaggi (batterie)
19:54 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (batterie)
20:29 Donne 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)
20:47 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)
21:11 Donne 500 metri – Ripescaggi (semifinali)
21:33 Donne 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)
22:03 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)
22:19 Donne 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)
Sessione serale
00:05 (lunedì 26) Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale B
00:11 (lunedì 26) Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale
00:43 (lunedì 26) Donne 500 metri – Quarti di finale
00:56 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Quarti di finale
01:13 (lunedì 26) Donne 500 metri – Semifinale
01:36 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Semifinale
01:45 (lunedì 26) Donne 500 metri – Finale B
01:50 (lunedì 26) Donne 500 metri – Finale
02:04 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Finale B
02:09 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Finale
02:21 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Semifinale
02:59 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Finale B
03:06 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Finale
03:19 (lunedì 26) Uomini Staffetta 5000 m – Finale B
03:30 (lunedì 26) Uomini Staffetta 5000 m – Finale
PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK VANCOUVER 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU; Discovery+ e HBO Max (per sessioni serali di sabato 24 e domenica 25 ottobre)