Short Track, Thomas Nadalini secondo nei 1000 metri a Vancouver. Ioriatti quarta per millesimi

Nella giornata di chiusura della prima tappa del World Tour 2026-2027 di Short Track arriva il secondo podio in quel di Vancouver per l’Italia. Dopo quello ottenuto da Gloria Ioriatti nei 1000 metri, nella stessa distanza ci riesce anche Thomas Nadalini, che termina al secondo posto, battuto solamente dallo straordinario olandese Jens van ‘t Wout, che firma la sua tripletta personale in questo esordio, vincendo su tutte le distanze. L’azzurro ha preceduto il sudcoreano Bae Seo-chan, mentre al quarto posto ha terminato il turco Furkan Akar. Sempre nei 1000 metri da segnalare anche il terzo posto nella finale B di Luca Spechenhauser.

Gloria Ioriatti si conferma l’azzurra più in forma e sfiora il secondo podio del suo fine settimana, terminando al quarto posto per pochissimi millesimi. A vincere è stata la canadese Courtney Sarault davanti alla belga Hanne Desmet e alla sudcoreana Choi Min-Jeong, con queste ultime due che hanno davvero preceduto di pochissimo sul traguardo l’azzurra. Finale B raggiunta da Chiara Betti, mentre Elisa Confortola è caduta in semifinale e non ha subito l’avanzamento dei giudici.

Come da pronostico Xandra Velzeboer domina i 500 metri femminili, battendo la canadese Courtney Sarault e la connazionale Selma Poutsma. In gara per l’Italia c’erano Margherita Betti e Gloria Ioriatti, che si sono fermate nei quarti di finale.

Jens van ‘t Wout ha firmato il proprio poker di successi grazie alla staffetta mista, dove i Paesi Bassi sono riusciti ad imporsi davanti alla Corea del Sud e ad una sorprendente Polonia, con il Canada quarto e molto staccato. Rimpianti sicuramente per l’Italia, caduta ieri negli ultimi giri in semifinale, che ha vinto la finale B, terminando al quinto posto complessivo.

Nella staffetta maschile, invece, successo per la Corea del Sud, che priva della vittoria i padroni di casa del Canada, mentre al terzo posto ha concluso la Cina. L’Italia, eliminata in semifinale dopo un’altra caduta, ha concluso in quarta posizione la finale B e dunque terminando all’ottavo posto generale.