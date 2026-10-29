Short track, l’Italia vuole migliorarsi a Montreal. Fari puntati sul riscatto delle staffette

Secondo appuntamento per il World Tour 2026-2027 e si resta ancora in Canada. Infatti dopo l’esordio stagionale a Vancouver, il massimo circuito internazionale si sposta a Montreal per una tre giorni che comincerà domani con le fasi di qualificazione. Appuntamento sabato e domenica con le finali, che saranno a differenza di settimana scorsa nel tardo pomeriggio italiano e dunque ad orari sicuramente più consoni per il pubblico europeo.

Saranno dieci gli azzurri impegnati nel secondo atto del doubleheader canadese, con un paio di modifiche rispetto all’opening dello scorso weekend. In campo femminile Viola Simonini si aggiungerà a Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, mentre il roster maschile sarà composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e la new entry Daniele Zampedri.

Dunque qualche cambiamento rispetto all’esordio a Vancouver, ma sicuramente sarà un’Italia che avrà come obiettivo quello di migliorare il numero dei podi (2) e cercare anche la prima vittoria. Lo scorso fine settimana Thomas Nadalini ha concluso al secondo posto nei 1000 metri, mentre Gloria Ioriatti ha terminato terza nella stessa distanza. Oltre al trentino e alla lombarda, anche Elisa Confortola resta una punta per la squadra azzurra nelle gare individuali, con la valtellinese che cercherà di sbloccarsi dopo qualche intoppo nelle prime gare.

Sicuramente fari puntati anche sulle staffette, accomunate tutte da una serie di cadute e colpi di sfortuna clamorosi. Nessuna delle tre staffette è riuscita a salire sul podio, con solo quella femminile capace di raggiungere la finale, prima di subire una penalizzazione anche un po’ dubbia dopo un contatto con le olandesi.

WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2026

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

dalle 13.00: qualificazioni

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili. Semifinali staffetta mista e maschile, finale staffetta femminile

Domenica 1° novembre (orari italiani)

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 500 e 1500 metri femminili, 10000 metri maschili. Finali staffetta mista e maschile