Short Track, il World Tour comincia da Vancouver. L’Italia punta soprattutto su Nadalini e Confortola

Nella notte italiana tra venerdì e sabato si alzerà il sipario sulla stagione 2026-2027 del World Tour di short track. Come già accaduto l’anno scorso le prime due tappe (saranno sette in totale) si terranno in Canada e questo fine settimana le gare si disputeranno al Pacific Coliseum di Vancouver. C’è ovviamente grande attesa per l’Italia, reduce da una stagione passata veramente brillante con risultati importanti in tutti gli appuntamenti internazionali in cui gli azzurri sono stati chiamati a gareggiare.

Mancheranno, però, in Canada, i due nomi forse più illustri del panorama dello short track azzurro: Arianna Fontana e Pietro Sighel. La valtellinese che sembrava aver chiuso un cerchio con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro e potrebbe ricominciare addirittura un nuovo quadriennio olimpico. Il trentino, invece, ha cominciato più tardi la preparazione dopo un periodo più lungo di riposo dopo tutte le fatiche accumulate tra Olimpiadi, World Tour, Mondiali ed Europei, ed ha così preferito saltare le prime due tappe canadesi.

I fari sono dunque puntati soprattutto su Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, che rappresentano sicuramente le punte di diamante della squadra azzurra in campo maschile e femminile. Entrambi sono ad un punto della carriera dove manca solo l’ultimo step per fare il definitivo salto di qualità e raggiungere davvero la consacrazione ai massimi livello dello short track mondiale. Ovviamente grande attesa anche per le staffette, con l’Italia che ha sempre dimostrato di essere decisamente competitiva ad ogni gara.

A completare la squadra azzurra in Canada ci saranno anche Chiara Betti, Margherita Betti, Gloria Ioriatti, Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser. Un gruppo con anche qualche giovane alla prima esperienza, ma anche con alcuni nomi ormai da tanti anni nell’ambiente. Un mix sicuramente pronto a dare battaglia in ogni gara.

Non ci sono ancora le entry list definitive, ma ci si aspetta comunque che il meglio dello short track mondiale sia al via in questa prima tappa del World Tour. Un’assenza sicuramente, però, c’è ed è anche molto clamorosa tra i padroni di casa, visto che William Dandjinou ha deciso che non gareggerà a Vancouver e poi a Montreal, perchè vuole cimentarsi nei campionati nazionali di speed skating. Dunque il World Tour perde il suo dominatore dell’anno passato e questo lascia sicuramente la porta aperta a molti per provare a lottare per conquistare la classifica generale, con canadesi, olandesi, italiani, coreani e cinesi pronti a darsi battaglia.

WORLD TOUR SHORT TRACK VANCOUVER 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

18:00 Donne 500 metri – Turni preliminari

18:21 Uomini 500 metri – Turni preliminari

19:06 Donne 1000 metri – Turni preliminari

19:34 Uomini 1000 metri – Turni preliminari

20:29 Uomini 1500 metri – Batterie

22:15 Donne 500 metri – Batterie

22:39 Uomini 500 metri – Batterie

23:18 Donne 1000 metri – Batterie

23:50 Uomini 1000 metri – Batterie

00:37 (sabato 24) Donne 1500 metri – Quarti di finale

01:17 (sabato 24) Uomini 1500 metri – Quarti di finale

02:12 (sabato 24) Donne Staffetta 3000 m – Quarti di finale

02:51 (sabato 24) Uomini Staffetta 5000 m – Quarti di finale

03:42 (sabato 24) Staffetta mista a squadre 2000 m – Quarti di finale

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Sessione diurna

20:00 Uomini 500 metri – Ripescaggi (batterie)

20:15 Donne 1000 metri – Ripescaggi (batterie)

20:27 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (batterie)

21:02 Uomini 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

21:20 Donne 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

21:44 Uomini 500 metri – Ripescaggi (semifinali)

22:06 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

22:31 Donne 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)

22:47 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)

23:14 Staffetta mista a squadre 2000 m – Semifinale

Sessione serale

01:05 (domenica 25) Uomini 500 metri – Quarti di finale

01:18 (domenica 25) Donne 1000 metri – Quarti di finale

01:35 (domenica 25) Uomini 500 metri – Semifinale

01:59 (domenica 25) Donne 1000 metri – Semifinale

02:08 (domenica 25) Uomini 500 metri – Finale B

02:13 (domenica 25) Uomini 500 metri – Finale

02:26 (domenica 25) Donne 1000 metri – Finale B

02:32 (domenica 25) Donne 1000 metri – Finale

02:58 (domenica 25) Uomini 1500 metri – Semifinale

02:17 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Semifinale

02:48 (domenica 25, ora solare) Uomini 1500 metri – Finale B

02:55 (domenica 25, ora solare) Uomini 1500 metri – Finale

03:09 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Finale B

03:18 (domenica 25, ora solare) Donne Staffetta 3000 m – Finale

03:36 (domenica 25, ora solare) Uomini Staffetta 5000 m – Semifinale

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Sessione diurna

19:45 Donne 500 metri – Ripescaggi (batterie)

19:54 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (batterie)

20:29 Donne 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

20:47 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

21:11 Donne 500 metri – Ripescaggi (semifinali)

21:33 Donne 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

22:03 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)

22:19 Donne 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)

Sessione serale

00:05 (lunedì 26) Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale B

00:11 (lunedì 26) Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale

00:43 (lunedì 26) Donne 500 metri – Quarti di finale

00:56 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Quarti di finale

01:13 (lunedì 26) Donne 500 metri – Semifinale

01:36 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Semifinale

01:45 (lunedì 26) Donne 500 metri – Finale B

01:50 (lunedì 26) Donne 500 metri – Finale

02:04 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Finale B

02:09 (lunedì 26) Uomini 1000 metri – Finale

02:21 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Semifinale

02:59 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Finale B

03:06 (lunedì 26) Donne 1500 metri – Finale

03:19 (lunedì 26) Uomini Staffetta 5000 m – Finale B

03:30 (lunedì 26) Uomini Staffetta 5000 m – Finale