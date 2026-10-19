Short track, i convocati dell’Italia per Vancouver: Confortola e Nadalini i nuovi punti di riferimento

Sette mesi dopo i Campionati Mondiali di Montreal, che avevano chiuso ufficialmente la stagione olimpica di Milano Cortina, sta per cominciare un nuovo ciclo a cinque cerchi per lo short track con la prima tappa (sulle sette complessive previste) del World Tour 2026-2027 in programma sul ghiaccio canadese di Vancouver da venerdì 23 a domenica 25 ottobre.

L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza del nuovo quadriennio con diverse novità, a partire dalle assenze delle sue stelle più luminose Arianna Fontana (che deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro agonistico) e Pietro Sighel (intenzionato a disputare una stagione meno intensa rispetto alle precedenti) che liberano di conseguenza dello spazio per volti nuovi.

Sono dieci nel complesso gli azzurri iscritti all’appuntamento di Vancouver: Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti in campo femminile e Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser nel settore maschile. Designate inoltre quattro riserve: Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri.

L’evento clou dell’inverno è rappresentato dai Campionati del Mondo di Seul, che andrà in scena a casa dei maestri sudcoreani dal 12 al 14 marzo 2027.