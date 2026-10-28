Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Nadalini e Ioriatti puntano ancora al podio

Archiviata con un bilancio positivo (due podi individuali ottenuti da Thomas Nadalini e Gloria Ioriatti) la tappa inaugurale di Vancouver, l’Italia si appresta ad affrontare con rinnovate ambizioni il secondo appuntamento stagionale del World Tour 2026-2027 di short track, in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre presso la Maurice Richard Arena di Montreal.

Saranno dieci gli azzurri impegnati nel secondo atto del doubleheader canadese, con un paio di modifiche rispetto all’opening dello scorso weekend. In campo femminile Viola Simonini si aggiungerà a Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, mentre il roster maschile sarà composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e la new entry Daniele Zampedri.

Le riserve designate sono Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Pietro Marinelli e Davide Oss Chemper. Il team italiano sarà seguito in loco dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouadec, dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’attrezzista Assen Pandov e dal video coach Kiril Pandov.

In attesa di scoprire le iscrizioni gara dei pattinatori azzurri, i punti di riferimento della delegazione tricolore a Montreal saranno sulla carta Confortola e Ioriatti sulle lunghe distanze e Nadalini nelle prove individuali maschili, ma ci sarà la possibilità di lottare per il podio anche con tutte le staffette. Ancora assenti le stelle Arianna Fontana e Pietro Sighel.