Serie A1 maschile, Pro Recco e AN Brescia a caccia di conferme nella seconda giornata

Lo spettacolo offerto dal derby di Champions è stato archiviato, l’auspicio è che CN Posillipo e RN Savona, impegnate nei preliminari di Euro Cup, infoltiscano il contingente delle squadre italiane nei tornei continentali, ma è tempo di tuffarsi nuovamente in acqua.

Il campionato di Serie A1 maschile torna in vasca per la seconda giornata del girone di andata. La Pro Recco e l’AN Brescia vanno a caccia di conferme dopo il debutto vincente. Nell’anticipo televisivo la Training Academy Olympic Roma allenata da Mario Fiorillo, reduce dalla buona prova di Trieste, ospita il rinnovato Iren Genova Quinto, al debutto dopo il rinvio di settimana scorsa.

La De Akker Bologna sfida alla Carmen Longo il Telimar. I felsinei cercano il riscatto immediato dopo il passo falso di Siracusa, mentre i siciliani, archiviato il rinvio del match non disputato con il Savona, sono all’esordio stagionale e con la voglia di scoprire un roster molto rinnovato.

Impegni sulla carta decisamente agevoli per l’AN Brescia che attende il C.C. Ortigia e per la Pro Recco. I detentori del titolo affrontano nel derby la neopromossa Chiavari Nuoto del grande ex Figlioli. Cerca importanti conferme, dopo la prima vittoria, la rinnovata Pallanuoto Trieste che rende visita a una Lazio reduce dalla buona prova di Napoli.

Pesano già i punti in palio alla Scandone tra C.C. Napoli e Roma Vis Nova. I partenopei sono al debutto stagionale, mentre i capitolini hanno già affrontato la corazzata Recco. Si giocherà invece mercoledì 14 la sfida di cartello tra RN Savona e CN Posillipo a causa degli impegni delle due formazioni nei preliminari di Euro Cup.