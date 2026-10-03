Serie A1 maschile, blitz del Brescia a Chiavari e goleada della Pro Recco. Vince in rimonta il CN Posillipo

È un inizio a scartamento ridotto quello del campionato di Serie A1 maschile: si disputano infatti solamente cinque delle sette partite destinate a caratterizzare il programma della prima giornata. La differenza fondamentale è che il rinvio del match Iren Genova Quinto-Circolo Canottieri Napoli era previsto a causa dell’impegno del portiere dei liguri Nishimura nel torneo preolimpico, mentre la mancata disputa di Telimar-Rari Nantes Savona, a causa del mancato arrivo dei liguri in Sicilia per la cancellazione del loro volo, era del tutto imprevista.

Il duo Buric-Granados, entrambi autori di una cinquina, trascina la Pro Recco alla prevedibile goleada contro la Roma Vis Nova. I liguri, in una sfida mai in discussione, travolgono 24-7 i padroni di casa in un match nel quale mandano a segno undici giocatori di movimento sui tredici a referto. L’AN Brescia, in formazione ampiamente rimaneggiata dopo le squalifiche subite nell’ultimo atto della finale scudetto, si affida al poker di Filippo Ferrero e al break decisivo firmato De Simone- Cutajar per regolare 13-11 la neopromossa Chiavari.

Debutto con vittoria per la nuova Pallanuoto Trieste targata Willy Molina. Alla Bianchi i padroni di casa regolano 20-16 la Training Academy Olympic Roma al termine di una sfida nella quale le due contendenti si sfidano a viso aperto. Tra le fila dei padroni di casa in evidenza Damonte, top scorer del match con una cinquina, e il duo Pietro Faraglia-Cubranic, entrambi autori di un poker.

Vittoria di rimonta per il rinnovato Circolo Nautico Posillipo. Alla Scandone la formazione partenopea piega 13-9 la mai doma Lazio Nuoto, neopromossa che entra in acqua senza alcun timore reverenziale e chiude il primo quarto sul 5-1. I partenopei si scuotono con il trascorrere dei minuti, arrivano all’intervallo sul -2 e nella ripresa piazzano un mortifero 8-2 con il quale chiudono i conti. Decisivi Renzuto e il serbo Milojevic, entrambi con una tripletta. Parte con una vittoria il nuovo corso del Circolo Canottieri Ortigia targato Koljanin. Alla Paolo Caldarella i siciliani, trascinati dalle cinquine di Torrisi e Tankosic, sfruttano la devastante partenza che gli permette di chiudere il primo quarto sul 6-1 per regolare la De Akker Bologna 14-12.

SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027

Risultati 1ª giornata

Telimar-RN Savona non disputata

CC Ortigia 1928-De Akker Team 14-12

Pallanuoto Trieste-Training Academy Olympic Roma 20-16

Chiavari Nuoto-AN Brescia Team 11-13 – diretta Rai Sport

Roma Vis Nova Pallanuoto-Pro Recco Waterpolo 9-24

CN Posillipo-SS Lazio Nuoto 13-9

CLASSIFICA PRIMA GIORNATA

AN Brescia 3

Pallanuoto Trieste 3

C.C.Ortigia 3

CN Posillipo 3

Pro Recco 3

Quinto 0

SS Lazio Nuoto 0

Roma Vis Nova 0

Telimar 0

Chiavari 0

De Akker Team 0

Training Academy Olympic Roma 0

C.C.Napoli 0

RN Savona 0