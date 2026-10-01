Serie A1 maschile 2026-2027: tutti a caccia della Pro Recco. AN Brescia e RN Savona pronte per la sfida

Il titolo, come succede da diversi anni a questa parte, sembra già assegnato ancor prima di iniziare. L’auspicio è quello che in una stagione diversa dalle altre, il torneo sappia però offrire una competizione di alto livello e lo spettacolo in grado di tenere desta l’attenzione degli appassionati.

Prende il via sabato 3 ottobre, con le partite della prima giornata, la Serie A1 maschile 2026-2027. L’ultima sessione di mercato ha ulteriormente acuito il divario della corazzata Pro Recco nei confronti delle più dirette rivali e in una stagione nella quale i ritmi saranno decisamente serrati per gli importanti impegni che attendono il Settebello in chiave olimpica qualità e profondità della rosa faranno certamente la differenza.

Alle spalle dei liguri la lotta per la seconda posizione inizia con l’AN Brescia in vantaggio sulle più dirette rivali. Bovo dovrà allestire l’ennesimo miracolo sportivo con un roster ulteriormente rinnovato e ringiovanito. La linea verde caratterizza anche la nuova versione della Rari Nantes Savona, roster che ha inserito diversi prospetti di assoluto interesse intorno ai riconfermati Bruni e Del Lungo.

Desta grande curiosità la nuova Pallanuoto Trieste: se Willy Molina supererà l’impatto con la massima categoria e la squadra, rinforzata da innesti di qualità, assimilerà rapidamente le idee del suo condottiero, i giuliani sembrano avere le carte in regola per un’annata da protagonisti. Il CN Posillipo punta a riconfermarsi nelle alte sfere del panorama nazionale grazie a un roster in cui i giovani dovranno farsi trovare pronti e dimostrare di aver compiuto il salto di qualità quando saranno chiamati a concedere riposo ai titolari, questi ultimi bisognosi di tirare il fiato soprattutto se la squadra supererà il preliminare europeo.

La lotta per la zona Conference Cup sembra poter annoverare l’Iren Genova Quinto del confermato Bittarello, la camaleontica De Akker Bologna, pronto ancora una volta a ripartire dopo l’ennesimo restyling estivo e la rinnovata Training Academy Olympic Roma, formazione che punta a un’ulteriore salto di qualità dopo la salvezza diretta della scorsa annata.

La dispendiosa campagna acquisti condotta dal presidente Giliberti sembra assegnare al Telimar il ruolo di mina vagante: fondamentale per i siciliani partire bene e rientrare quanto prima in quella piscina Comunale che rappresenta il fortino in cui raccogliere il maggior numero di punti possibili.

La seconda parte della classifica conterrà, ragionevolmente, una serie di formazioni che potrebbero oscillare tra una stagione all’insegna della tranquillità o della lotta per la salvezza: Chiavari Nuoto, C.C. Napoli, Roma Vis Nova e C.C. Ortigia. La lotta per la permanenza sembra invece essere l’obiettivo prioritario dell’altra neopromossa, la Lazio dei giovani allenata da Daniele Ruffelli.