Serie A1 femminile, quinta giornata: test Plebiscito per l’Orizzonte. La SIS Roma ospita il Sori

Non c’è tempo per recuperare le energie spese nel turno infrasettimanale di mercoledì. Il campionato di Serie A1 femminile torna subito in acqua per la quinta giornata del girone di andata. I punti in palio continuano a pesare nella lotta per il vertice e in quella per la salvezza nonostante siamo solo all’inizio dell’annata.

L’incontro di cartello si gioca al Centro Sportivo Plebiscito tra il Plebiscito Padova e l’Ekipe Orizzonte capolista. Le etnee devono confermare la brillante prestazione offerta in terra ligure mercoledì. La rinnovata formazione veneta cercherà invece di rendere loro la vita difficile con una partita di grande organizzazione tattica e generosità.

Impegno da prendere con le molle quello che attende la SIS Roma. Al Polo Natatorio di Ostia le capitoline, reduci dalla goleada nel derby contro la Lazio, ricevono il Sori Pool Beach, formazione che ha già conquistato otto punti e vanta il giusto mix tra veterane esperte della massima categoria e giovani talenti di sicuro interesse.

Dovrebbe, almeno sulla carta, essere un sabato di relativa tranquillità per la Pallanuoto Trieste e il Rapallo Pallanuoto, attese dagli scontri con la neopromossa Vela Ancona e la ripescata Lazio Nuoto. Sarà fondamentale, soprattutto per la formazione ligure, reagire alla scoppola subita nello scontro diretto con l’Orizzonte e dimostrare di essere pronta al difficile debutto continentale.

L’atmosfera sarà certamente rovente alla Comunale di Lavagna, teatro del confronto diretto tra le padrone di casa dell’AGN Energia Bogliasco 1951 e la Nautilus Civitavecchia. Riuscire a centrare l’intera posta in palio e sfruttare i difficili impegni delle dirette rivali può contribuire a sbloccare il percorso della compagine che riuscirà a conquistare il risultato positivo.