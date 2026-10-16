Serie A1 femminile, punti che pesano nella terza giornata: riflettori su SIS Roma-Rapallo Pallanuoto

Sarà un fine settimana nel quale non mancheranno brividi ed emozioni con quattro partite su cinque nelle quali la posta in palio assume già un peso specifico elevato. Il campionato di pallanuoto di Serie A1 femminile entra in acqua per i match della terza del girone di andata.

La sfida di cartello si gioca al Polo Natatorio di Ostia. La SIS Roma ospita, orario di inizio previsto alle ore 16:00, il Rapallo Pallanuoto nel primo scontro diretto stagionale per entrambe le formazioni. Capitoline e liguri, formazioni profondamente rinnovate dall’ultima sessione di mercato, sfrutteranno l’occasione per mettere a punto la condizione in vista del doppio turno di settimana prossima e dell’imminente esordio nello Stage Group di Champions League. Chi vince invia già un segnale significativo della propria forza alla diretta rivale.

La Pallanuoto Trieste, dopo l’ottima prova interna con l’Orizzonte, insegue le necessarie conferme sul piano della prestazione e l’immediato ritorno al successo nella difficile trasferta in casa del Plebiscito Padova. Le venete allenate da Posterivo venderanno cara la pelle per riscattare la beffarda sconfitta subita ai rigori la scorsa settimana contro il Sori.

La sfida più sbilanciata, almeno sulla carta, è quella che si giocherà alla Comunale di Nesima tra Ekipe Orizzonte Catania e Nautilus Civitavecchia. Le etnee, impegnate a mettere a punto condizione e automatismi in questa prima fase di annata, vogliono dare continuità all’importante successo di Trieste.

In ottica lotta salvezza assumono un valore già rilevante il derby ligure tra AGN Energia 1951 e la neopromossa Sori Pool Beach, reduce dal primo storico successo in massima serie, e la sfida tra la Vela Ancona, altra formazione proveniente dalla Serie A2, e la ripescata Lazio Nuoto.