Serie A1 femminile, la terza giornata: Broni ribalta Derthona, Livorno travolge Brixia

La terza giornata della Serie A1 femminile alterna finali thriller e risultati a senso unico. Broni ribalta Derthona con un parziale di 18-0 negli ultimi cinque minuti, mentre il Geas Sesto San Giovanni la spunta su Battipaglia solo nel finale. Non c’è storia a Livorno, che travolge Brixia, mentre Venezia e Roseto espugnano con autorità i campi di San Martino di Lupari e Costa Masnaga. Schio, infine, ha avuto la meglio su Campobasso, confermandosi tra le protagoniste del torneo.

Tutto in cinque minuti, così si potrebbe intitolare il match tra Derthona e Broni che inaugura la giornata. La squadra di Castelnuovo Scrivia, infatti, arriva a 5’ dalla fine in controllo del match, sul punteggio di 60-48. Ma qui tutto cambia. Broni piazza un parziale di 18-0 che ribalta tutto e si impone 60-66, con top scorer Battle e Sitku Varga con 16 punti. Si decide nel finale anche la sfida tra Geas Sesto San Giovanni e Battipaglia, dove le milanesi guidano, ma non riescono mai a chiudere il discorso, fino ai tre liberi di Cornelius a 1’ dalla sirena che danno lo strappo decisivo. Finisce 63-58 per Sesto San Giovanni e a Battipaglia non bastano i 15 punti di Cornfield, top scorer.

Non c’è partita, invece, a Livorno, dove la padrone di casa dominano fin dalla palla a due la sfida contro Brixia. A chiudere i giochi un terzo quarto da 27-7 che mette il sigillo alla partita e alla fine Livorno si impone 104-59, e alle lombarde non bastano i 20 punti di D’alie. Netto successo anche per la Reyer Venezia che espugna il campo di San Martino di Lupari alla fine di un match dove le ospiti hanno sempre guidato, scappando sul +9 a fine primo quarto, poi continuando ad allungare e chiudendola definitivamente nel terzo parziale. Vince, dunque, Venezia per 46-75, con 17 punti di Ustby.

Vittoria esterna anche per Roseto, che si impone sul campo di Costa Masnaga al termine di una partita che resta in equilibrio fino a 10’ dalla fine, anche se le ospiti fin da subito fanno da lepri e poco alla volta ampliano il loro vantaggio. Nell’ultimo quarto, però, l’accelerazione che chiude i giochi e Roseto si impone 64-83, con 21 punti di Reichert. In serata, infine, vittoria per Schio contro Campobasso, in un match che vede le venete scappare nel primo quarto, poi gestire senza problemi per il resto del match, chiudendo senza problemi con un netto 91-67, con 21 punti di Conde Alcolado.