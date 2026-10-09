Serie A1 femminile, il clou della seconda giornata nel posticipo: la Pallanuoto Trieste sfida l’Orizzonte

Sarà un turno lungo quello che attende gli appassionati. Il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile torna in vasca per la seconda giornata del girone di andata. Si parte domani con tre partite per poi concludere mercoledì con i due posticipi dettati dagli impegni di Pallanuoto Trieste e Rapallo Pallanuoto nei preliminari di Champions League.

Nell’incontro più atteso del fine settimana la Lazio Nuoto riceve alle Cupole di Acilia l’AGN Energia Bogliasco 1951. Le capitoline, ripescate a pochi giorni dall’inizio del campionato, non hanno deluso all’esordio e proveranno a sfruttare il fattore campo per raccogliere punti cruciali in chiave salvezza. Proveranno a impedirglielo le ragazze terribili di Mario Sinatra che vogliono dare continuità ai segnali positivi dell’esordio.

La SIS Roma si prepara all’esordio casalingo ricevendo al Polo Natatorio di Ostia la neopromossa Vela Ancona in un match che sembra avere un pronostico segnato, ma che sarà utile per le padroni di casa in ottica perfezionamento della condizione in vista del debutto continentale e dei primi scontri diretti. Il Plebiscito Padova tiene a battesimo lo storico esordio casalingo in massima serie della neopromossa Sori Pool Beach e punta al secondo successo consecutivo per immagazzinare bottino prezioso in vista nella corsa per un posto in Europa.

Nei due posticipi l’attenzione principale sarà riservata alla Bianchi, teatro dello scontro diretto tra Pallanuoto Trieste ed Ekipe Orizzonte. Le giuliane avranno così la prima risposta sulla reale consistenza delle proprie ambizioni di inserimento nella lotta tricolore. Decisamente più abbordabile l’impegno del Rapallo Pallanuoto che ospiterà la Nautilus Civitavecchia.