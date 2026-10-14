Serie A1 femminile, blitz dell’Orizzonte a Trieste e goleada del Rapallo nei recuperi della seconda giornata

I recuperi delle squadre che nello scorso fine settimana hanno affrontato i preliminari di Champions League completano il programma della seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile. L’Ekipe Orizzonte si aggiudica il big match di Trieste e insieme al Rapallo, che travolge la Nautilus Civitavecchia, aggancia la SIS Roma in testa alla classifica.

L’Ekipe Orizzonte supera in volata la Pallanuoto Trieste 11-10 al termine di una sfida agonisticamente intensa e giocata su buoni ritmi. Alla Bianchi due delle più autorevoli contendenti alla conquista del titolo tricolore si danno battaglia in una sfida a viso aperto in cui le duellanti si ribattono colpo su colpo. Le padrone di casa provano più volte l’allungo, ma le etnee sono sempre pronte a replicare e arrivano all’intervallo sul 5-5.

Le due contendenti continuano a darsi battaglia fino al momento della svolta che arriva nel finale. Tabani disegna la maligna parabola che sorprende l’ottima Sparano, non impeccabile nella circostanza, per il definitivo 11-10. Pesano sulla prova delle padrone di casa i tiri di rigore sbagliati da Klatowski e Bovo.

Alla Comunale, nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia, non c’è partita. Il Rapallo Pallanuoto travolge la Nautilus Civitavecchia 30-7. La compagine ligure apre le ostilità con il guizzo di Citino alla prima azione, spinge a tutta e chiude il parziale inaugurale con un roboante 7-1 che ipoteca il match dopo soli otto minuti. La partita si trasforma in un allenamento agonistico ad alta intensità nel quale le padrone di casa trovano la via della rete con notevole continuità.