Serie A1 femminile, blitz del Rapallo a Ostia nel big match. Liguri in testa alla classifica con l’Orizzonte

Due squadre in testa a punteggio pieno. Questo il verdetto principale della terza giornata del campionato di Serie A1 femminile. Il Rapallo Pallanuoto vince lo scontro diretto di Ostia e agguanta l’Ekipe Orizzonte contro cui giocherà mercoledì nello scontro diretto.

Al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia una partita vissuta sui binari dell’equilibrio e caratterizzata da un duello punto a punto viene risolta in volata dalle liguri che s’impongono 15-14. All’inizio dell’ultimo parziale la formazione ospite prova a prendere il controllo della contesa con l’uno-due firmato dalla doppietta di Cabona, ma le capitoline ribattono colpo su colpo. Jelena Vukovic trova il guizzo decisivo a un secondo dalla sirena.

Alla piscina Comunale di Nesima l’Ekipe Orizzonte parte a razzo, indirizza il match grazie al devastante 6-1 confezionato nei primi otto minuti e travolge la Nautilus Civitavecchia 17-6 anche grazie ai poker di Mantellato e Willemsen. Martina Miceli lascia a riposo per l’occasione Halligan, Tabani e Marletta.

Arriva immediato il riscatto della Pallanuoto Trieste. La formazione giuliana domina 20-10 il Plebiscito Padova in un incontro che poteva rappresentare un test in grado di offrire numerose difficoltà. Le ragazze allenate da Paolo Zizza partono a razzo e chiudono il primo parziale con un devastante 6-0 che mette la contesa in discesa. La compagine in calottina scura può contare sullo scatenato duo Giustini-McDowall, autrici di nove gol in due.

In ottica lotta salvezza da registrare il netto successo del Sori Pool Beach che supera in trasferta l’AGN Energia Bogliasco 1951 15-9 al termine di una contesa indirizzata dall’11-5 con cui la truppa allenata da Ivaldi arriva a metà partita. Al Passetto la Vela Ancona piega 10-9 la Lazio Nuoto e conquista tre punti d’oro. A risolvere l’incontro è il rigore trasformato da Bartocci, top scorer della contesa con un poker, a poco più di un minuto dalla fine.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027

Risultati-3ª giornata

Sabato 17 ottobre

L’Ekipe Orizzonte-Nautilus Civitavecchia 17-6

AGN Energia Bogliasco 1951-Sori Pool Beach 9-15

SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 14-15

Vela Nuoto Ancona-SS Lazio Nuoto 10-9

CS Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste 10-20

Classifica

Ekipe Orizzonte 9

Rapallo Pallanuoto 9

SIS Roma 6

Pallanuoto Trieste 6

Sori Pool Beach 5

Plebiscito Padova 4

Vela Ancona 3

Lazio Nuoto 2

Bogliasco 1951 1

Civitavecchia 0