Serena Di Fabio debutta in mezza maratona: primo test verso le Olimpiadi per la Campionessa del Mondo. C’è Vidal

Serena Di Fabio farà il proprio debutto nella mezza maratona di marcia in occasione dei Campionati Italiani juniores di specialità, che andranno in scena domenica 25 ottobre sulle strade di Grottammare (provincia di Ascoli Piceno). La Campionessa del Mondo U20 sui 5000 metri ha deciso di cimentarsi sulla distanza che farà parte del programma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dopo essersi già testata sui venti chilometri nella passata stagione (1h34:12).

La talentuosa abruzzese si impegnerà sui 21,097 km con l’intento di conquistare il tricolore, da affiancare a quelli conquistati sui 5000 metri sia all’aperto che in sala, e avrà modo di fare esperienza nell’unica specialità del tacco e punta che è stata conservata ai Giochi. La 18enne in forza alle Fiamme Azzurre incrocerà Beatrice Palmonari (Atl. Lugo) e Francesca Buselli (La Fratellanza 1874 Modena).

Tra gli uomini, invece, spicca la presenza di Nicolò Vidal, classe 2008 brianzolo e fresco di bronzo iridato tra gli under 20 sui 5000 metri. L’alfiere della Pbm Bovisio Masciago sarà al debutto assoluto su una distanza di questo calibro, visto che non è mai andato oltre i 10 km. Si rinnoverà il duello con Alessio Coppola (Fiamme Oro), accredito di un personale di 1h29:38 sui 20 km, mentre il terzo accredito sarà Giuseppe Marchionno (Pol. Tethys Chieti).