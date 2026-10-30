Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il raduno di Muonio in vista della Coppa del Mondo. Squadre U23 a Davos

Inizia anche per l’Italia dello sci di fondo l’ultima parte della preparazione verso l’inizio della Coppa del Mondo 2026-2027: la squadra Senior sarà in raduno a Muonio, in Finlandia, mentre la squadra Under 23 lavorerà a Davos, in Svizzera, infine la squadra Junior sarà all’opera a Santa Caterina Valfurva.

La squadra Senior sarà in raduno da domenica 1 a lunedì 16 novembre a Muonio, in Finlandia: i convocati sono Elia Barp, Martino Carollo, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Davide Graz, Simone Mocellini, Gabriele Matli, Simone Daprà, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Virginia Cena, Nadine Laurent, Davide Ghio e Maria Gismondi.

La squadra Under 23, invece, andrà a Davos, in Svizzera, da martedì 2 a domenica 15: chiamati Marco Pinzani, Federico Pozzi, Davide Negroni, Daniel Pedranzini , Teo Galli, Aksel Artusi, Beatrice Laurent, Marit Folie e Marie Schwitzer. Al raduno parteciperanno anche Michael Hellweger ed Andrea Zorzi.

La squadra Junior, infine, sarà in raduno a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) da lunedì 2 a domenica 8 novembre: selezionati Francesco Romagna, Thomas Maestri, Luca Pietroboni, Edoardo Trombetta, Giacomo Barale, Alice Leoni, Claire Frutaz, Vanessa Cagnati, Emma Schwitzer, Caterina Milani, Leonardo Brondello, Stefano Negroni, Gianluca Pasini, Gabriel Selle, Filippo Segalo, Alan Antognoli, Luca Delfino, Clara Facchini, Martina Bisson, Ines Negroni e Giulia Ronchail.