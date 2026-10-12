Sci alpino, si faranno le gare di Soelden? Conto alla rovescia e situazione neve

Il grigio delle rocce, a fine settembre, aveva fatto temere il peggio. Oggi il Rettenbach si presenta con un altro volto: bianco, compatto, già pronto a ospitare l’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027. A meno di due settimane dai due giganti del 24 e 25 ottobre, la domanda che ogni autunno accompagna il circo bianco (“si gareggia davvero?“) trova una risposta che sa di rassicurazione.

Le immagini del ghiacciaio quasi spoglio, circolate nelle ultime settimane, avevano riacceso i soliti dubbi. Gli organizzatori austriaci, però, non hanno mai dato segni di nervosismo, e a ragione. Il calo delle temperature e le prime nevicate naturali hanno restituito alla pista l’aspetto invernale che mancava, offrendo una sponda inattesa a un lavoro già ben avviato.

Il vero asso nella manica si chiama snowfarming. Da mesi l’Ötztal custodisce sotto teli geotessili circa 60.000 metri cubi di neve conservata dall’inverno scorso, un volume superiore a quello necessario per rivestire l’intero tracciato. Con il termometro finalmente sotto zero, i cannoni hanno potuto completare l’opera, trasformando la riserva accumulata in un manto uniforme.

Resta il passaggio formale, ma decisivo: lo “snow control” della FIS, fissato per giovedì 15 ottobre. In quella data i tecnici della federazione verificheranno spessore e qualità della neve, e da loro arriverà il via libera ufficiale. Salvo colpi di coda del meteo, oggi improbabili, il sipario sulla stagione è pronto ad alzarsi come da calendario.