Sci alpino, settimana di lavoro importante per le squadre azzurre a Livigno. Goggia in azione a Soelden

Abbiamo mandato in archivio il primo fine settimane di gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 ma è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti del Circo Bianco. A Soelden, classica location che sancisce il via della stagione abbiamo assistito ai successi di Lucas Pinheiro Braathen (davanti agli elvetici Loic Meillard e Marco Odermatt) e di Paula Moltzan (su Lara Colturi e Emma Aicher) nei due giganti di apertura.

A questo punto come proseguirà il lavoro della squadra azzurra che, per il momento, non ha messo in mostra risultati scintillanti? La preparazione si dividerà tra pali stretti in direzione di Levi (Finlandia) dove il 14-15 novembre vedremo i primi due slalom della stagione e velocità in vista delle gare nordamericane (il primo appuntamento sarà comunque il superG di Copper Mountain negli Stati Uniti il 28 novembre).

Per questo motivo la squadra di velocità maschile sarà di scena sulle nevi di Livigno per una sessione di allenamento che, dalla giornata odierna, andrà poi a concludersi il 30 ottobre. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Mattia Casse, Florian Scheider, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Marco Abbruzzese, Max Perathoner, Guglielmo Bosca, Gregorio Bernardi e Nicolò Molteni.

Sulle nevi di Livigno, tuttavia, vedremo impegnate anche le atlete del comparto femminile. Marta Bassino, Laura Pirovano ed Asja Zenere sono state convocate dal 27 al 30 ottobre per quattro giorni di lavoro importantissimo. Di pari passo, come rivela la FISI, prosegue la preparazione di Sofia Goggia che sarà invece a Soelden per alcuni giorni di lavoro fino al 29 ottobre sotto la guida di Gianluca Rulfi.