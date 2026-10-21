Sci alpino, nuova spalla tecnica a sorpresa sulla RAI per le gare femminili: buon passato in Coppa del Mondo

Sarà con ogni probabilità Verena Stuffer la spalla di Maurizio Fanelli, nuovo telecronista della Rai per le gare femminili della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. Prende forma dunque una coppia inedita in cabina di commento per la tv di stato, che sostituisce il binomio composto fino alla scorsa stagione da Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini.

La notizia non è ancora ufficiale, ma la conferma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in vista del gigante inaugurale di Soelden, che aprirà la Coppa del Mondo 2026-2027 sabato 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach. Stuffer è un’ex azzurra della velocità, ritiratasi dalle competizioni nel 2018 dopo aver rappresentato l’Italia a buoni livelli nel circuito maggiore.

La bolzanina di Santa Cristina classe 1984 debuttò nel Circo Bianco da teenager e totalizzò ben dieci top10 in Coppa del Mondo, con il quarto posto nel superG di Cortina d’Ampezzo del gennaio 2014 come miglior risultato. L’altoatesina ha partecipato ai Giochi Olimpici di Sochi 2014 (undicesima in superG, quattordicesima in discesa) e a tre edizioni dei Mondiali, non avvicinandosi mai alla zona medaglie.