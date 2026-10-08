Sci alpino, Lindsey Vonn convocata dagli USA: prenderà parte alla Coppa del Mondo a 42 anni

Lindsey Vonn è stata convocata dagli USA per la stagione di Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: la statunitense, che compirà 42 anni il 18 ottobre, è ancora in fase di recupero dal terribile infortunio subito alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La campionessa statunitense, caduta nella discesa libera dei Giochi, ha subito diverse operazioni sia in Italia che negli Stati Uniti, per ridurre le fratture della tibia, del perone e del piatto tibiale, e per sua stessa ammissione uno degli interventi a cui è stata sottoposta a Milano le aveva salvato la gamba.

La nota della Federazione USA: “Anche Lindsey Vonn, tre volte medaglia olimpica e vincitrice di 84 gare di Coppa del Mondo, attualmente impegnata nella riabilitazione dopo l’infortunio subito ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, è stata inclusa nella squadra“.