Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo generale 2026-2027: verso un duello Shiffrin-Aicher?

La Coppa del Mondo di sci alpino apre i battenti questo fine settimana con il consueto antipasto di Soelden. Tutto pronto sul ghiacciaio del Rettenbach per il primo gigante di una stagione che si prospetta molto interessante al femminile. Nella lotta per la sfera di cristallo generale tutto sembra portare ad un duello come l’anno scorso tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher, ma attenzione perché la principale favorita sembra essere la ventiduenne tedesca e non l’americana.

Shiffrin ha vinto l’anno scorso la sua sesta Coppa del Mondo generale ed ha raggiunto una leggenda come Annemarie Moser-Pröll e, dunque, l’americana ha la possibilità di diventare l’atleta con più sfere di cristallo in carriera. Dopo aver vinto tutto il possibile, però, la nativa di Vail ha deciso di provare “qualcosa di nuovo” nella sua stagione, dandosi nuovi stimoli e obiettivi, ma che potrebbero scontrarsi con la possibilità di vincere un’altra Coppa del Mondo.

Infatti la straordinaria campionessa americana ha comunicato che non prenderà il via in qualche slalom in questa stagione. Shiffrin ha detto di voler cominciare la stagione tra i rapid gates solamente a Killington, saltando così gli appuntamenti di inizio stagione di Levi e Gurgl. Non è detto che questa cosa verrà riproposta poi ancora nel corso di una stagione in cui la nativa di Vail ha detto di volersi concentrare per lo più su gigante e superG, ma senza dimenticare comunque la sua amata specialità, dove detiene il record di vittorie di sempre.

Queste possibili assenze aprono sicuramente la porta principale ad Emma Aicher. La tedesca si presentava comunque al via come la grande favorita, anche perché unica atleta della Coppa del Mondo a partecipare a tutte e quattro le specialità. Aicher è altamente competitiva in entrambe le discipline della velocità, ottiene punti importanti anche in gigante e lo stesso lo fa anche in slalom, dove è anche salita già sul podio in carriera per cinque volte.

Proprio questa sua multidisciplinarietà può renderla imbattibile agli occhi delle avversarie. Già l’anno scorso la ventiduenne tedesca sembrava poter alzare al cielo la sfera di cristallo, ma ha pagato qualche zero di troppo e forse un po’ di inesperienza. Dovrà essere brava a gestire le energie fisiche e soprattutto mentali nel corso della stagione, perché la sensazione è quella che davvero può davvero perderla solo lei questa Coppa del Mondo.

Difficile se non quasi impossibile aprire la porta ad altre possibili atlete nella lotta alla sfera di cristallo generale. La sensazione è quella che si lotterà per il gradino più basso del podio, l’anno scorso occupato dalla svizzera Camille Rast, che proverà anche in questa stagione a riprenderselo. Altri possibili nomi a sorpresa possono essere quello della neozelandese Alice Robinson o dell’americana Paula Moltzan, comunque rispettivamente quinta e sesta la scorsa stagione.

In casa Italia potrebbe provare ad ambire al podio Laura Pirovano. Con le pesanti assenze di Sofia Goggia (forse rientrerà per le gare veloci in Nord America) e Federica Brignone (non ci sono ipotesi su quando ritornerà ufficialmente), proprio la trentina sembra poter essere la carta migliore, visto che in discesa libera e superG potrebbe fare molto punti, sperando poi nella crescita in gigante dove può raccogliere qualcosa ulteriormente. L’obiettivo è quello di migliorare il settimo posto dell’anno scorso e provare ad avvicinarsi a quota 1000 punti e magari anche superarla.