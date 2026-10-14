Sci alpino, le convocate dell’Italia per Soelden: spiccano le giovani Trocker e Bieler, torna Marta Bassino

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la composizione della squadra maschile, l’Italia ha diramato quest’oggi l’elenco delle atlete convocate per il gigante di Soelden che inaugurerà la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2026-2027. Appuntamento fissato sabato 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach per la gara che aprirà ufficialmente la nuova stagione del Circo Bianco.

In assenza delle stelle Sofia Goggia e Federica Brignone, il team azzurro diretto da Gianluca Rulfi e seguito dall’allenatore responsabile Luca Agazzi riaccoglie finalmente al cancelletto di partenza Marta Bassino dopo il grave infortunio di un anno fa (avvenuto proprio a ridosso dell’ouverture di Soelden) che l’aveva costretta a saltare l’intera stagione olimpica di Milano Cortina 2026.

Sulle nevi austriache l’Italia si affiderà inoltre a Lara Della Mea, progredita esponenzialmente lo scorso inverno e pronta ad un ulteriore salto di qualità per mettere nel mirino la top7 della WCSL, oltre ad una Laura Pirovano che comincerà a gareggiare stabilmente in gigante (dovrebbe disputarli tutti) per aggiungere una terza specialità al suo programma.

Presenti a Soelden anche Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli oltre alle giovani promesse Tatum Bieler (bronzo mondiale juniores in carica, al debutto assoluto in Coppa del Mondo) e Anna Trocker (campionessa del mondo juniores di specialità). Il roster tricolore sarà completato da Alice Pazzaglia e Sophie Mathieu, che si sono guadagnate il posto assicurato per tutta la stagione grazie ai piazzamenti ottenuti nell’ultima edizione della Coppa Europa.