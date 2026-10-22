Sci alpino, lavori in corso a Sölden: cambia l’avvicinamento al week end di gara del Rettenbach

La neve è arrivata, e questa volta fa sul serio. Una ventina di centimetri caduti nella notte hanno imbiancato Sölden e il ghiacciaio del Rettenbach, restituendo all’Opening quell’aria invernale che nei giorni scorsi mancava. Il sipario sulla 61ª Coppa del Mondo di sci alpino si alza nel fine settimana con due giganti, e lo fa finalmente in uno scenario all’altezza.

Si comincia sabato con le donne: prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00. Il meteo dovrebbe tenere, anche se il cielo resterà probabilmente coperto. Qualche nuvola in più, con un lieve peggioramento, è attesa per la sfida maschile di domenica.

Per domani era previsto il primo contatto con il tracciato, ma il programma è cambiato. A spiegarlo è la FISI, con una nota ufficiale: “Lavori in corso sul ghiacciaio del Rettenbach, in vista dell’Opening della stagione di sabato, con il gigante femminile. E proprio i lavori sulla pista rendono impossibile l’accesso delle atlete, per cui la sciata in pista prevista per venerdì mattina è stata già cancellata. Le squadre si potranno allenare comunque nelle piste circostanti, ma non potranno avere informazioni sullo stato della neve in pista fino al giorno della gara“.

Tradotto: niente prove, niente certezze. Le azzurre e le rivali dovranno scoprire il Rettenbach solo sabato mattina, direttamente sul cancelletto.