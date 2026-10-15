Sci alpino, la FIS promuove il Rettenbach: la Coppa del Mondo può cominciare a Sölden

Nessuna sorpresa. Sölden è pronta ad aprire le danze della Coppa del Mondo di sci alpino: il controllo neve della FIS ha confermato la regolarità del tracciato sul ghiacciaio del Rettenbach, certificando le condizioni necessarie per il tradizionale appuntamento inaugurale della stagione. Sabato 24 ottobre toccherà alle donne, domenica 25 agli uomini, entrambi impegnati tra le porte larghe del gigante che, ormai, rappresenta un classico irrinunciabile del calendario internazionale.

A spazzare via gli ultimi dubbi ha contribuito una combinazione di fattori favorevoli. Le scorte di neve accumulate durante l’inverno attraverso la tecnica dello snow farming hanno costituito la base del lavoro di preparazione, ulteriormente consolidata dalle recenti precipitazioni e dall’abbassamento delle temperature, che ha permesso di produrre neve artificiale di qualità. Un patrimonio indispensabile per garantire non soltanto lo svolgimento delle gare, ma anche le sessioni di allenamento che le squadre nazionali stanno già effettuando sul Rettenbach in vista dell’esordio.

Sotto la supervisione di Isidor Grüner, direttore di pista della località tirolese, la macchina organizzativa ha dunque completato un passaggio fondamentale. Resta naturalmente da verificare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con il vento a rappresentare la principale incognita per il fine settimana. Salvo imprevisti, Sölden si prepara così a inaugurare una nuova annata di Coppa del Mondo, nel solco di una tradizione consolidata dal 2000.

Il programma non subirà variazioni: in entrambe le giornate la prima manche scatterà alle 10.00, mentre la seconda è prevista alle 13.00. Le gare dello scorso anno incoronarono Julia Scheib e Marco Odermatt, protagonisti di due successi che hanno subito fissato il livello della competizione. Per l’Italia, invece, l’apertura del nuovo inverno arriva con interrogativi importanti e qualche motivo di fiducia.

La squadra femminile dovrà infatti fare i conti con le assenze di Federica Brignone e Sofia Goggia, mentre il ritorno di Marta Bassino, dopo il grave infortunio della passata stagione, rappresenta una notizia significativa in vista del prosieguo dell’annata. Le nazionali completeranno il lavoro sul ghiacciaio entro il fine settimana, prima di spostarsi verso gli ultimi appuntamenti di preparazione: per molti atleti, compresi diversi azzurri, la rifinitura proseguirà in Val Senales nella prima parte della prossima settimana.

Il verdetto della FIS trasforma così l’attesa in conto alla rovescia. A Sölden è tutto pronto per il primo confronto della stagione: adesso, archiviata la partita con la neve, la parola passa finalmente alla pista