Sci alpino, la Coppa del Mondo si apre a Soelden: le previsioni meteo per il weekend, con rischio perturbazioni

La Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino si aprirà nel weekend del 24-25 ottobre: sarà il Ghiacciaio del Rettenbach, come da tradizione, a ospitare l’ouverture della massima competizione internazionale itinerante. Ad autunno ormai inoltrato, ma con temperature ancora gradevoli in buona parte d’Italia e in giro per l’Europa, l’annata agonistica inizierà con gli ormai abituali giganti di Soelden (Austria): sabato toccherà alle donne e domenica agli uomini, prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00.

Si è temuto molto per la possibile assenza di neve, ma la località tirolese ha ricevuto il cosiddetto disco verde da parte della FIS e dunque ci sono tutte le condizioni per potere dare vita alla competizione. Occorre, però, dare uno sguardo alle previsioni meteo, con la consapevolezza che sul ghiacciaio (il cancelletto di partenza è posto a 3.040 metri sul livello del mare) le condizioni sono mutevoli in tempi molto rapidi e che le condizioni sono ben diverse rispetto a quelle che si possono trovare all’imbocco degli impianti di risalita.

Le previsioni, per quanto riguarda la località di Soelden (sul ghiacciaio la situazione sarà appunto diversa), parlano di temperature appena sopra gli zero gradi per la mattinata e il primo pomeriggio di sabato (ci si dovrebbe aggirare attorno ai 2-3 °C), con un rischio di precipitazioni stimato prossimo allo zero e con possibile cielo limpido. Qualche dubbio in più per domenica: temperature leggermente più elevate (4 °C), ma il rischio di perturbazione sale al 30-35% per la mattinata.