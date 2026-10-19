Sci alpino, infortunio al ginocchio per Valerie Grenier. Possibile stagione finita

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe aver perso subito una delle possibile protagoniste della stagione di gigante. Infatti Valerie Grenier ha annunciato che salterà la gara d’esordio a Soelden e tornerà in Canada per effettuare dei controlli medici al ginocchio dopo una brutta caduta in allenamento.

Le sensazioni che arrivano dall’entourage vicino all’atleta canadese non sono buone ed il rischio che la stagione di Grenier possa essere già terminata è molto alto. La sciatrice nordamericana si stava allenando proprio sul ghiacciaio del Rettenbach e durante un allenamento due giorni fa è caduta e si è procurata un infortunio al ginocchio, che pare essere grave.

Proprio la stessa Grenier ha mostrato una sua foto sui social in stampelle e ha spiegato cosa è successo: “Sono devastata di condividere questa notizia, ma due giorni fa durante l’allenamento sul pendio qui a Sölden, mi sono infortunata al ginocchio. Domani volerò a casa, e non saprò l’intera gravità della lesione fino a venerdì. Dire che sono distrutta è un eufemismo. Grazie a tutti per il fantastico sostegno, significa tutto per me in questo momento. Auguro a tutti gli atleti la massima fortuna nel prossimo fine settimana di gare”.

Grenier da questa stagione era seguita dall’allenatore italiano Mauro Pini e sicuramente puntava ad essere tra le protagoniste in gigante, specialità nella quale ha ottenuto i suoi tre successi in Coppa del Mondo: i primi due a Kranjska Gora nel 2023 e 2024 e poi quello di quest’anno a fine marzo alle finali di Lillehammer.