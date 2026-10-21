Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Soelden: tradizione molto negativa

Ci siamo! L’attesa è finalmente conclusa. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, prenderà il via la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-2027. La gara d’esordio non cambierà la propria location. Stiamo parlando, infatti, del gigante di Soelden (Austria) che si disputerà sullo splendido scenario del ghiacciaio del Rettenbach. In casa Italia c’è la necessità di partire con il piede giusto nelle discipline tecniche, dopo poche soddisfazioni nelle ultime annate.

Purtroppo per i nostri atleti, però, ci troviamo in una delle località meno “amiche” guardando numeri e risultati. L’Italia, infatti, si presenta in uno dei posti dove abbiamo brillato di meno in assoluto. Per essere chiari: i gigantisti azzurri non hanno mai vinto a Soelden. Non solo, il totale dei nostri portacolori parla di appena due podi.

Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati degli italiani sulle nevi austriache. Il primo sorriso per i colori azzurri sul ghiacciaio del Rettenbach arriva il 24 ottobre 2004 con Massimo Blardone che chiude al secondo posto con un distacco, però, di ben 1.17 secondi rispetto al fuoriclasse statunitense Bode Miller che domina la scena con il miglior tempo in entrambe le manche. Completa il podio il finlandese Kalle Palander a 1.48.

Il secondo podio italiano in quel di Soelden arriva il 28 ottobre 2012 e porta la firma di Manfred Moelgg che conclude al secondo posto alle spalle di un altro statunitense, questa volta Ted Ligety, che domina in maniera impressionante, rifilando un distacco di 2.75 all’azzurro. In terza posizione chiude “Sua Maestà” Marcel Hirscher a 3.12. Nelle ultime stagioni, come detto, pochissimi sorrisi. Un anno fa, solo per la cronaca, il successo è andato, tanto per cambiare, a Marco Odermatt, davanti a Marco Schwarz e Atle Lie McGrath.