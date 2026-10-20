Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soelden: vittorie per Brignone, Karbon e Bassino

Scatta la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026-2027. Come tradizione l’esordio avverrà con il gigante di Soelden (Austria) sul celebre ghiacciaio del Rettenbach. Una pista che ha visto le azzurre totalizzare 4 vittorie, 4 secondi e 5 terzi posti. Il primo appuntamento arriva il 31 ottobre 1993 con il successo della padrona di casa Anita Wachter, davanti alle francesi Sophie Lefranc-Duvillard e Carole Merle.

Nella seconda edizione, disputata il 26 ottobre 1996, arriva un brillante secondo posto per la nostra Deborah Compagnoni, che si inserisce tra le tedesche Katja Seizinger e Hilde Gerg. La valtellinese centra un terzo posto anche il 24 ottobre 1998, nella gara vinta dalla norvegese Andrine Flemmen, con l’austriaca Alexandra Meissntizer seconda. Per trovare di nuovo una italiana sul podio di Soelden bisogna aspettare il 27 ottobre 2007 con il successo di Denise Karbon, davanti alla statunitense Julia Mancuso ed alla austriaca Kathrin Zettel. Di nuovo a podio l’altoatesina, con il terzo posto del 24 ottobre 2009 nella gara vinta dalla finlandese Tanja Poutiainen e Kathrin Zettel. Passiamo, quindi, al terzo posto di Manuela Moelgg il 22 ottobre 2011 nella gara che vede la doppietta tedesca Viktoria Rebensburg – Kathrin Hölzl.

Arriva di nuovo il momento dell’Italia. Federica Brignone vince, infatti, il 24 ottobre 2015 davanti a Mikaela Shiffrin ed a Tina Weirather. Il 22 ottobre 2016 Marta Bassino è terza alle spalle di Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, quindi il 28 ottobre 2017 è Manuela Moelgg terza nel gigante vinto da Viktoria Rebensburg davanti alla francese Tessa Worley. Si passa, poi, al 27 ottobre 2018 con Federica Brignone seconda alle spalle della stessa Worley, davanti a Mikaela Shiffrin, quindi si arriva al 17 ottobre 2020 con la storica doppietta Marta Bassino-Federica Brignone che trionfano davanti a Petra Vlhova.

I risultati positivi sul ghiacciaio del Rettenbach non sono conclusi. Il 28 ottobre 2023, infatti, Federica Brignone è seconda alle spalle di Lara Gut-Behrami, mentre il podio viene completato da Petra Vlhova. Arriviamo quindi alla penultima edizione del 26 ottobre 2024 con il trionfo di Federica Brignone che precede per Alice Robinson e Julia Scheib, dando il là alla sua strepitosa stagione, culminata con la seconda Sfera di Cristallo. Un anno fa, invece, successo della padrona di casa Julia Scheib davanti alla statunitense Paula Moltzan ed a Lara Gut-Behrami.