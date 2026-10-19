Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2026-2027: Marco Odermatt prosegue l’inseguimento al record di Hirscher

Anche la stagione 2026/2027 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si prospetta essere un dominio incontrastato di Marco Odermatt. Lo svizzero si avvia così a conquistare la sua sesta sfera di cristallo generale consecutiva e non sembra davvero essere un rivale credibile che possa competere con l’elvetico. Forse l’unico vero rivale di Odermatt è proprio lui stesso, perché solo il 29enne di Stans può davvero perdere questa coppa.

Come ogni inizio stagione, il campione elvetico si presenta al cancelletto di partenza con l’obiettivo di vincere tre coppe di specialità (discesa, superG e gigante) e già questo lo rende imbattibile per la classifica generale. Soprattutto in gigante Odermatt vorrà riprendersi lo scettro dopo lo smacco di aver perso la coppa di specialità nella passata stagione.

Odermatt ha già battuto una serie innumerevole di record, ma resta sicuramente quello più complicato, le otto coppe del mondo generali vinte da Marcel Hirscher. Ne mancano ancora tre all’elvetico per provare a raggiungere il fenomeno austriaco, che ha fatto qualcosa di clamoroso dal 2012 al 2019. La carta d’identità è comunque ancora in favore di Odermatt, visto che recita 29 anni e dunque lo svizzero ha la possibilità di raggiungere e anche superare Hirscher.

Ma chi può provare a battere Odermatt? La risposta è semplice: nessuno. Odermatt è capace di avvicinare e superare i 2000 punti, un muro che nessuno nella Coppa del Mondo può anche solo pensare di guardare da vicino. I connazionale Loic Meillard e Franjo Von Allmen possono competere per il podio, come i norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen e lo stesso vale per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che altro anno è comunque riuscito a terminare al secondo posto.