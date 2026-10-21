Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante 2026-2027: duello tra Pinheiro Braathen e Odermatt

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia come ormai da consuetudine dal gigante di Soelden. Una stagione tra le porte larghe che si presenta sicuramente spumeggiante e proprio dall’Austria partirà nuovamente il duello tra Lucas Pinheiro Braathen e Marco Odermatt, dopo il clamoroso epilogo della scorsa stagione. Infatti il brasiliano è riuscito ad interrompere l’egemonia dello svizzero, conquistando un po’ a sorpresa la coppa di gigante, complice un finale davvero deludente del rivale, che ha visto così interrompere la striscia di quattro titoli consecutivi.

Si riparte dunque proprio da questo appassionante duello, lo stesso che si è anche visto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ed anche in quella occasione a fare festa era stato Pinheiro Braathen, che ha scritto così una pagina storica dello sport brasiliano. Odermatt non è stato così performante in gigante come nelle passate stagioni, quasi come se la velocità gli avesse tolto qualcosa, mentre Pinheiro Braathen è stato bravissimo a sfruttare proprio queste incertezze del rivale ed inserirsi in maniera perfetta come leader della specialità.

Il terzo incomodo c’è ed è sempre lo stesso, visto che ha chiuso sul podio alle Olimpiadi e anche nella classifica finale di Coppa del Mondo. Si parla ovviamente di Loic Meillard, che ha comunque concluso a meno di 100 punti da Braathen e solo nove punti in meno del connazionale, dimostrando dunque di poter assolutamente competere per la sfera di cristallo.

Attenzione anche agli austriaci ed in particolare a Stefan Brennsteiner, che è probabilmente la miglior carta che l’Austria possa giocarsi, anche se ha bisogno di essere più continuo e costante durante la stagione. Fari puntati anche su Marco Schwarz, che deve ancora tornare sui livelli pre-infortunio.

Ci sono poi gli ex connazionali di Pinheiro Braathen, perché il terzetto norvegese composto da Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan ha sicuramente le possibilità per competere, ma nessuno dei tre nelle ultime stagioni è riuscito a tenere una certa continuità di rendimento.